8424円の箱ウニを悩みに悩んだ4日間、会社員の結末に思わず涙【ママリ】

悩んだ末、箱ウニを買ってヒーローインタビュー

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「じーんとくる」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

欲しいものを見かけた際、「欲しい…けれど高い」と購入を見送った経験がある方もいるのではないでしょうか。しかし諦められず何度も見に行き、悩んだ末に購入したという方もいるかもしれませんね。





投稿者・実家が全焼したサノ🏠(@sano_sano_sano_)さんは、魚屋で箱ウニが売られているのを見かけ、以前その店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことを思い出したそう。その後の展開に、思わず心が温かくなります。

家の近所の魚屋に箱ウニが売られていました。税込8424円。以前その魚屋に行った際に、店主に「僕ウニめっちゃ好きなんですよ～」と話したことがありました。それからしばらくして箱ウニが置かれたので、もしかしたら僕のために置いてくれたのかもしれないと思いました。とはいえ8424円、簡単に手が伸びる金額ではありません。僕はその日は一旦、家に帰りました。



次の日もウニはありました。その次の日もウニはありました。ペットショップでお気に入りのペットを見に行く感覚で、毎日見に行きました。あわよくば値下がりしていないかな？と思いつつ見に行きましたが、毎日8424円でした。



店主や店員も押し売りしてくることは一切なかったので、やはり僕のために仕入れているわけではないと思いますが、でも毎日ウニを覗きに行っているので、なんとなく店主や店員は「いつ買うんだろうか」みたいな顔をしているような気がしました。



そして4日目の今日、ついにウニを出迎えました。高かったけど、４日悩んだので１日2000円の分割払いだと思うようにしました。ウニを買った時、レジの人と後ろに並んでいたお客さんに、なぜか拍手されました。そして「こんな立派なウニを…すごいねぇ」と褒められました。僕もわけがわからないですけど涙目になって「子どもの頃からの夢だったんです」とか言って、なぜかヒーローインタビューみたいなやり取りを数回しました。これから食べます。

4日悩んでウニを買った際には、レジの方と後ろのお客さんに拍手をされたというサノさん。涙目になって「子どものころからの夢だったんです」と、さながらヒーローインタビューのようだったそうです。じっくりとウニを堪能してほしい！と思わずにはいられませんね。



この投稿には「こりゃヒーローですね。ウニも喜んでると思います」「レジの後ろから拍手を送りたかったです」といったコメントが寄せられていました。「今が旬です」と貼られたシールに背中を押されたのかもしれませんね。



1日2000円の分割払いだと思うようにしたというサノさんの、コツコツと積み上げた大きな幸せにほっこりする、素晴らしい投稿でした。

「ママを真似して作った」17歳が初めて作ったお弁当は…？

親が子どものために作ってあげることがあるお弁当。栄養や本人の好みを考えて献立を組んで作るのは意外と大変ですよね。



投稿者・りぃまるさんは、18歳直前の娘さんが作ったお弁当の写真をポストしました。人生初だというお弁当ですが、しっかり品数がそろえられています。その理由に心が温まりますよ。

来週18歳になる料理激苦手な娘が、初めてお弁当作った、ママの真似したって言われて嬉しかった、でも本人は茶色だし失敗したってゆうけど上等ですよ🥹

料理頑張って良かったって思った！！

お花のハムやポテトのベーコン巻きなど、彩も栄養も考えて作られたお弁当はとてもおいしそう。品数もたくさんあり、食べる人のことを思って作られた様子がよく伝わります。



この投稿には「品数も多いしすごい」「17歳で素晴らしい出来」「お弁当から大切に育てられたお嬢さんなのだなと感じます」といったリプライがついていました。お弁当のお手本として「ママの真似した」と言ってくれるのもうれしいですね。きっと、りぃまるさんはいつもたくさんのおかずを作っていたのでしょう。



親がこめた思いがしっかり伝わっていることがわかる娘さんのお弁当。りぃまるさんも感激ですね。親子愛に心があたたまる、すてきな投稿でした。

これは自慢したくなる！母の手作り育児ノートが絵本級にかわいい

育児手帳や母子手帳、親子日記などに育児の記録を残している、という人もいるのではないでしょうか。今はアプリでも日々の記録を残せるので、育児記録は写真と一緒にアプリでまとめている、という人もいますよね。



しかし、20数年ほど前までは、まだスマホがここまで浸透していなかったので、毎日の記録はデジタルツールよりアナログで残す人もたくさんいました。



投稿者・ぽん🦖8.14(3m👶)さんのお母さんは、ぽん🦖8.14(3m👶)さんの生まれたころの記録をノートに書き残していたそうですが、内容は愛がいっぱいで、描かれたイラストもとってもかわいいものでした。



ぽん🦖8.14(3m👶)さんがつい「自慢させてください」と思った、母の手作り育児ノート、ぜひごらんください。

うちのママンが作り上げた育児ノートが凄すぎるので自慢させてください…

書かれている文字も、添えられたイラストもとっても優しい様子で、見ていると自然と笑顔になりますね。ぽん🦖8.14(3m👶)さんが生まれたこと、大きくなっていく日々が本当にうれしかったという気持ちもすごく伝わってきます。



この投稿には「一文字一文字からお母さんの愛情が伝わってくる…素敵なご家族ですね」「本にまとめたら大ヒットしそう」「お母様がかいた赤ちゃんのイラストかわいすぎです」といったリプライがついていました。



ぽん🦖8.14(3m👶)さんのお母さんは、このノートを誰かに見せるために書いたものではなかったかもしれませんが、きっとぽん🦖8.14(3m👶)さんの成長を感じながら、このノートを見返しては、幸せに浸っていたのではないかなあと思いました。



筆者の子はもう思春期に突入しているのですが、今日はちょっと一緒に写真でも撮ってみようかな、なんてことを思わせてくれる、とってもすてきな投稿でした。

