１９９５年に初公開されたザ・ビートルズの大型ドキュメンタリー「ザ・ビートルズ・アンソロジー」が１１月に復活し、映像、音楽、書籍で世界規模のキャンペーンが展開されることが２２日、発表された。

映像では、８章構成だった「ザ・ビートルズ・アンソロジー」ドキュメンタリー・シリーズに、新たに修復とリマスターが施され、さらに“エピソード９”が加わって９章構成となり、１１月２６日からディズニープラス スターで独占配信がスタートする。

“エピソード９”には、１９９４年から１９９５年にかけてアンソロジー・プロジェクトのために集まったポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターが、ビートルズとして共に活動したころを振り返る未公開の舞台裏映像も使用されている。

音楽では、「ザ・ビートルズ・アンソロジー」ミュージック・コレクションが、新たに修復を施されて１２ＬＰ、８ＣＤ、デジタルの各種フォーマットで１１月２１日にリリースされる。こちらにはジョージ・マーティンの息子ジャイルズ・マーティンが新たに監修し、デモやセッション音源など１３の未発表トラックを含んだ「アンソロジー４」が加わる。

「フリー・アズ・ア・バード」と「リアル・ラヴ」は今回、オリジナル版のプロデューサーだったジェフ・リンの手で新たによみがえり、”デミックス”により分離・抽出したジョン・レノンのボーカル・トラックも使用されている。ビートルズ最後の新曲「ナウ・アンド・ゼン」（２０２３年）も収録される。

ザ・ビートルズ・ストアのみで販売される１２ＬＰと８ＣＤの限定エディションには、ナンバー入りの封筒に入ったメンバーたちの１２インチ・フォト・カード４枚も付属する。

書籍では、「Ｔｈｅ Ｂｅａｔｌｅｓ Ａｎｔｈｏｌｏｇｙ Ｂｏｏｋ」の２５周年記念エディションが１０月１４日にアップル・コア／クロニクル・ブックスから発売される。日本版の発売は未定となっている。