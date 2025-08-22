5年ぶり全面刷新！ 三菱「新型eKスペース」初公開！ カクカクデザイン×スライドドア採用の「軽スーパーハイトワゴン」は兄弟車「デリカミニ」と比べてどう？

新型「デリカミニ」と同時発表の新型「eKスペース」

三菱は2025年8月22日に、5年ぶりの全面刷新を遂げ3代目となった新型軽スーパーハイトワゴン「eK スペース」を初公開。同日予約受付を開始しました。

同日、新型「デリカミニ」も発表されており、同時にフルモデルチェンジとなったeKスペース。

【画像】超カッコイイ！ 三菱「新型eKスペース」を画像で見る（55枚）

どのようなモデルとなったのでしょうか。

カクカクなデザインの新型「eKスペース」！

まず2台の関係を整理しておくと、あくまで本流はeKスペースで、それをベースに個性的に仕立てたデリカミニはその派生モデルと言える存在です。

しかし、デリカミニの大ヒットにより新型ではその関係に変化が起きているのは多くの人が感じている通り。開発スタッフと話をしていても、新型ではデリカミニがメインになりつつあることを理解できます。

とはいえ、新型でももちろんeKスペースは用意されているし、しっかりと力が入っている意欲作。ここでは、そんなeKスペースとデリカミニの違いを中心に、新型eKスペースの魅力を探っていきましょう。

実車を前に筆者がまず思ったのは「デリカミニもいいけど、eKスペースも大いにアリ！」ということ。どこがいいか。まずはシンプルだけど、どことなくオシャレなスタイリングの雰囲気。四角感を特徴とするデザインはいい塩梅にカジュアルであり、それでいて個性はしっかりあるのがいいですよね。

そのバランス感が絶妙で、お洒落なデザインで個性がある文房具みたいな感じだと筆者（工藤 貴宏）は感じています。

いっぽうインテリアは、新たに採用した7インチ液晶メーターと12.3インチまで大型化したセンターディスプレイ（メーカーオプション）の組み合わせによる先進感が魅力。それはデリカミニでもおなじですが、デリカミニよりもさらにカジュアルな雰囲気となっていて、リラックスできそうな感覚です。

デリカミニの陰に隠れがちだけど、内外装ともに「なんかいいよね」という気分にさせてくれるデザインが印象を良くしている……それがeKスペースの良さではないでしょうか。

ところでそんなeKスペースに関して「どこまでがデリカミニと同じで、どこが違うのか」と気になるのは筆者だけではないことでしょう。

まず外観、パット見てずいぶん違うのですが、大雑把にいえば「フロントウインドウよりも前はすべて別設計」。フロントグリルやヘッドライト、そしてバンパーはもちろん、フロントフェンダーやボンネットも専用設計となっています。

側面はドアパネルこそ共通ですが、デリカミニに備わる下部のガーニッシュがeKスペースにはないのでプレーンな印象ですね。

リアはバンパーに加えて、テールゲートのガーニッシュが別設計。デリカミニはリアウインドウ下に「DELICA」と大きく彫られていますが、eKスペースには当然ながらそれがありません。

また、ルーフレールもeKスペースにはないデリカミニだけのアイテムですね。

インテリアの差別化は、ちょっと常識外れです。なぜなら、ダッシュボードの設計が違うから。だって標準車と派生モデルはカラーコーディネートを変えるくらいでお茶を濁すのが一般的です。

そんななかダッシュボードを別設計にするなんて……率直に言って「そうとう力が入っていますね」です。軽自動車でここまでの英断はスゴイ。いや、よく考えてみると軽自動車だけじゃなくて登録車まで含めて兄弟でダッシュボードを作り分けるなんて例は聞いたことがないような。

デリカミニもeKスペースもダッシュボードの基本レイアウトは一緒で水平基調ですが、中段部が端から端まできっちり水平なデリカミニに対し、eKスペースは左右の端が跳ね上がっているのが特徴。表情に変化をつけていますね。

また、センターパネル（シフトレバーが生えている部分）に走行モード切り替えの大型ダイヤルを組み合わせるデリカミニに対して、eKスペースはそれがなくスッキリ。個性ではデリカミニですが、洗練された雰囲気ではeKスペースのリードと言えます。

そして何を隠そう、走りにも違いが。パワートレインはターボエンジンも選べるデリカミニに対してeKスペースは自然吸気エンジンだけの設定。さらにサスペンションの味付けや4WDモデルのタイヤサイズも別で、eKスペースはよりタウンユースに特化したキャラクターとしているのです。

そんなeKスペースの商品コンセプトは「私の日常に安らぎが寄り添うクルマ」で、ターゲットカスタマーは30〜40代の女性なのだとか。

しかし、そんなことは気にせず、気に入ったらデリカミニではなくあえてのeKスペースを選ぶのも悪くないですよね。

重要なところなので最後にもう一度書いておきますが、このおしゃれ雑貨感は大いにアリです。