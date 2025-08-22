三菱が「新型“軽SUVワゴン”」初公開！ たった「2年で全面刷新」もめちゃ可愛い「丸目ライト」“タフ顔”×「上質インテリア」で大進化！ 「新型デリカミニ」先行予約開始

2年で全面刷新！ 新型「デリカミニ」どう進化した？

三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年8月22日、新型軽スーパーハイトワゴン「デリカミニ」の情報を公開し、先行予約を開始しました。

現行型は2023年デビューであり、約2年という短いスパンでのフルモデルチェンジとなります。

どのような点が進化したのでしょうか。

2年でフルモデルチェンジした三菱「新型デリカミニ」

デリカミニは2023年5月に発売された軽スーパーハイトワゴンです。

車名に「デリカ」の名称が用いられている通り、「デリカD：5」を筆頭とする三菱のクロスオーバーミニバンのようなタフギア感と走破性を、両側スライドドアの装備と広い室内空間を持つ軽スーパーハイトワゴンに組み合わせたモデルです。

また、最新の先進運転支援「三菱e-Assist」や高速道路での同一車線運転支援機能「マイパイロット（MI-PILOT）」を搭載するなど、先進・安全性能も高めています。

従来の「eKクロススペース」に代わり、三菱のアイデンティティを押し出したパッケージングや、デリカミニのフロントフェイスをモチーフにした犬のマスコット「デリ丸。」を起用したプロモーションなどで人気を獲得しました。

そんなデリカミニですが、2年が経過し、フルモデルチェンジが実施されて2代目が登場します。

新型では現行型で評価が高いアウトドアテイストのデザインをさらに高めるとともに、機能的で高品質なインテリアの採用、走行性能の強化や先進運転支援システムの刷新などを図っています。

エクステリアでは、全体的な雰囲気は現行型と同一ではあるものの、フロントフェイスはぱっちりした丸目のヘッドライトを大型化し、半円のシグネチャーランプを拡大。アッパーグリルはセンサー機能向上のために中央が拡大され、スリーダイヤマークも強調。

ボンネットも厚みをもたせ、凹凸のある形状を採用し、安定感と堅牢感をもたせました。

デリカD：5（大幅改良前）のバンパープロテクターを想起させる「ダイナミックシールド」は、ロアグリル下部のデザインを見直し、角張った新形状とすることで、次世代感を与えます。

さらに、フロントバンパーのロアのスキッドプレートも面積を増やし、よりアクティブなイメージを高めるとともに、悪路走行時のアプローチアングルも余裕を持たせています。

テールは、ブロックをモチーフとしたランプを採用し、視認性を高めたほか、「DELICA MINI」の車名入りガーニッシュをボディ同色とし、厚みを持たせて存在感を高めました。

ホイールはトレッキングシューズをモチーフにした、ブロックパターンの新デザインのものへ刷新しています。

新型「デリカミニ」（左）と現行型「デリカミニ」

インテリアではアウトドアギア感を高めるとともに、ピラーの位置と角度を変更し、見晴らしの良さも向上。カラーはベージュ系を追加し、高品位なシートマテリアルを採用し、質感も高めています。

インパネは直線を基調にシンプルにまとめつつ、ドアトリムや小物入れなどにホールド感とアウトドアの世界観を感じるパターンをあしらいました。

また12.3インチのインフォテイメントディスプレイと7インチのメーターディスプレイを採用。先進性をもたらすだけでなく、視認性の向上と使い勝手の向上につながっています。

シートはホールド感を増した新形状とし、リアシートはサイド形状と変えるとともに、フラットなものに変更。段差が少なく、快適性を高めました。

走行性能では、エンジンのフリクション低減やトランスミッションのチューニングを図り、燃費の向上とスムーズなフィーリングを実現。

さらに遮音フィルムガラスや吸音材の配置により、静粛性を大幅に高めたほか、三菱初採用となるカヤバ製「Prosmooth」ショックアブソーバー採用などにより、快適性と優れた乗り心地を実現しました。

5つのドライブモード選択や、滑りやすい路面で効果を発揮する「グリップコントロール」は継続採用しています。

先進機能では、「3Dマルチアラウンドモニター」を搭載。立体的に車両周囲を確認できる機能に加え、ボンネット下を透過する「フロントアンダーフロアビュー」や見通しの悪い交差点で死角をサポートする「ノーズパノラマビュー」を採用。三菱e-Assistも機能追加などを図りました。

またインフォテイメントには三菱初となるGoogleを搭載。スマホなしで独立動作するもので、Googleマップのほか、音声によるナビ操作やエアコンの設定変更などが可能なGoogleアシスタント、アプリをインストールできるGoogle ストアが利用できます。

新型デリカミニの価格（消費税込）は約195万円〜約295万円で、2025年秋の発売を予定しています。このほかの詳細な情報は、発売時期が近づくにつれて明らかにされると見られます。

三菱自動車工業 チーフ・プロダクト・スペシャリスト（商品企画責任者）の藤井 康輔氏は、新型デリカミニについて以下のようにコメントしています。

「デリカミニは、タフなのに愛嬌のあるスタイリングや高い走行性能が人気を得て、2023年の発売以降、多くのお客様にお乗りいただいています。

そんな『カッコかわいい頼れる相棒』がさらに進化し、新型として生まれ変わりました。

たくましさとキュートさが増したスタイリング、先進的で使い勝手の良いインテリア、日常から荒れた路面まで快適かつ力強い走りは、新型デリカミニならではの大きな魅力です。

新型デリカミニによって冒険心が刺激され、今より少し行動範囲が広がることで家族や仲間との大切な時間が増えていく。そんな豊かなカーライフをお届けしたいと考えています」