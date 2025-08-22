【Hyper Body 草薙素子 (簡易アーマードスーツ Ver.)】 予約受付期間：2025年8月22日～10月8日 2026年6月 発送予定 価格：10,900円

グッドスマイルカンパニーは、可動フィギュア「Hyper Body 草薙素子 (簡易アーマードスーツ Ver.)」の予約受付を2025年8月22日より10月8日まで実施している。発送予定は2026年6月。価格は10,900円。

本商品は、1995年に公開された映画「GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊」より草薙素子の簡易アーマードスーツ姿を可動フィギュア化したもの。映画公開30周年記念として、人体構造の超越をテーマとする同社の「Hyper Body」から再現されている。

交換用フェイスパーツには「通常顔」「横目顔」「射撃顔」の3種類が付属。オプションパーツとして「サブマシンガン」「拳銃」「サブマシンガン射撃エフェクトパーツ」も同梱されている。

「Hyper Body 草薙素子 (簡易アーマードスーツ Ver.)」詳細

仕様：プラスチック製 塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高約150mm 専用台座付

(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT