フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さん（２４）が２２日までに自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告し、写真集の未公開ショットを披露した。

２１日に２４歳誕生日と初の写真集発売日を迎えた真凜さん。「２４！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！ ブドウジュースダヨ」とコメントし、花束を抱えたショットや、ロウソクの火を吹き消す様子を動画で公開。

その後の投稿では「本日、１ｓｔ写真集『ＭＡＲＩＮ』発売となりました そして“発売即重版”が決定致しましたぁぁぁ ありがとうございます！！！！！」と、写真集の発売を報告。「２枚目について先に書いておこう。どうしてもＮＧカットだけでは終わらせたくなくて掲載許可を１番に取ったＮＧカットでございますｗｗｗｗｗ本人は髪がこんなにも伸びている事に全く気付かず、超真剣に表情管理をしているのが尚好きです。皆んなで大爆笑したなぁ」と続け、水面に浮いた姿で髪が長く伸びたＮＧカットをアップ。「はい！本題！！！素敵なチームの皆さんと一緒に作り上げることができた大切な作品を、こうして今日皆様の元に無事にお届けできる日が来た事、心の底の底から嬉しいです。愛される一冊となりますように たくさんの方に届きますように ふとした時に見返してくれますように ふとした瞬間が訪れすぎますように」とファンヘ呼びかけて、投稿を締めた。

一連の投稿には「真凜ちゃんにとって２４歳も充実した素敵な１年になりますように」「写真センス最高」「誕生日と写真集ダブルでおめでとうございます」「最高にかわいくて美しいです！」「幸せそうでこっちも嬉しくなりました」などの声が集まっている。