学生時代からシニアにいたるまで、我々の人生にはさまざまな「お金の問題」がつきものです。その負担を軽減するための助成金や制度が国には用意されているものの、「申請しないと受け取れないお金」も少なくありません。今回は、社会保険労務士である河原優美子氏の著書『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）より、55歳女性の例から、申請しないと受け取れないお金をみていきます。

学生時代の年金“うっかり未納”に要注意

私（新野ひとみ）は現在55歳。両親（父85歳、母80歳）は元気です。ひとり娘も結婚し、孫が生まれ、幸せな日々を過ごしています。10年ほど前に年金定期便が封書で送られてきましてね、確認してみると「20歳から就職するまでのあいだ未納」となっていたので、気になり年金事務所に聞いたことがありました。

「たしか両親が払ってくれたと思うのですが……」

「旧姓のお名前を調べてみましたが、納付された記録はありません」

後日、母親に聞いたところ「ひとみは大学生だったし、学費の支払いのほかに住宅ローンや親の介護もあって、いろいろ出費が重なって大変だったから、支払っていないよ」と言われました。自分のことを親まかせにしていたから仕方がないことでした。20歳から国民年金を支払う義務があり、当時の私はそれを知らなかったのです。大学生のときは支払いを猶予してくれる制度（学生納付特例制度）がありました。手続きを忘れていると滞納扱いになり、万が一の障害年金を受け取れないこともあります。

就職してからは、給料がいくら振り込まれるかを給与明細で確認していました。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・税金がどれだけ給与から控除されているなんて、まったく見ていませんでしたね。

出産・子育て、「不妊治療」にも給付金が役立つ

私は25歳で結婚しました。結婚すると子育てをしている先輩や友人から「子どもはまだ？」と聞かれ、「子どもがほしいと思ったとき、子どもができないとわかってからでは遅いよ」と言われました。不妊治療したひとに聞くと「費用や時間がかかり大変だった」と言います。

《ポイント：不妊治療の一部補助、出産費用、育児休暇の費用》

〇不妊治療が保険適用になるものがある。

〇会社員であれば出産手当金・育児休業給付金などがもらえる。

〇出産・子育て応援交付金（10万円）が支給される（お住まいの自治体で確認）。

〇子ども手当や健康保険負担無料制度などがある。

急な退職でもらえる「失業給付」

40歳になったころには子どもが2人となり、毎日バタバタしていましたね。育児も、家事も、夫とふたりで協力していました。子どもの学校行事への参加、急な病気のときなどはすぐ休めないし、退職しようか悩んでいた時期です。退職すると雇用保険から基本手当がもらえますよね。

《ポイント：失業給付》

〇雇用保険から失業給付（基本手当）がもらえる。

〇働いた年数によってもらえる日数が違う。

資格を取るための勉強費用に充てられる給付金

退職後でも、資格を取るためなどの勉強費用の一部を出してもらえる教育訓練給付金もあるそうです。私は育児休業中に資格を取るため使用しました！

《ポイント：教育訓練給付金》

〇資格などを取るために受講料など費用の一部を補助してくれる。

会社員を退職…配偶者の扶養になることで保険料を抑える

退職した場合、配偶者の扶養になると国民年金の保険料や健康保険料を払わなくていいようですね。

《ポイント：配偶者の扶養になった場合》

〇国民年金第3号被保険者になる。

40代、先の不安「介護」を考えはじめる

いろいろと考えた末、45歳になったとき資格を取り、個人事業主（フリーランス）になりました。子育てや介護のことを考えると、自由な時間が増えると思ったからです。私の母は祖父母の介護をひとりでしていました。そんな姿を見ていたので、これからの介護を考えていく必要があると感じていたのです。

子育ては夫にも協力してもらわないと大変なときもありました。子どもは突発的な病気もあります。先輩の話を聞いていたので、だいたい予測ができることも多く、おおよそ検討はついてきました。しかし介護は先が見通せないともいわれていますよね。また、夫が会社を休んだ場合は給料が減ってしまい、家計が苦しくなります。

《ポイント：介護休業制度・介護休暇制度》

〇通算93日間休みを取ることができる（条件あり）。

〇会社を休んだ日に対して雇用保険から支給される。

〇介護休暇制度は1年間に5日、付き添いなどで休みが取れる制度。

遺族年金の手続きで、“宙に浮いた年金”が受け取れる可能性も

そういえば、年金をもらっていた祖父が亡くなったときは、亡くなった月までの年金をもらう手続き（未支給年金）、遺族年金の手続き、介護保険、後期高齢者の手続き、などが大変だったと父が愚痴をこぼしていました。

《ポイント：介護保険・後期高齢者医療制度》

〇介護保険料や後期高齢者医療制度の支払い済みの保険料の返金がある。

〇後期高齢者医療制度から埋葬料（埋葬費）として一時金が支払われる。

〇高額医療費の差額分などがあるときは戻される。

そうそう、遺族年金の手続きのときに、宙に浮いた年金や消えた年金などの記録を確認して、祖母が会社名を覚えていたからもらえるようになったと喜んでいました。もし会社名を覚えていないと、その記録は他人のもの（本人の記録として断定できないため）とみなされ、その年金記録に対しての年金の支払いがされないそうです。

年金が増えるようでうれしいですね。でも本来は受け取れたものだから、損をしていたわけです。気づいて本当によかった！

河原 優美子

社会保険労務士

※本記事は『知らないと損する！お金の手続き 年金・社会保険・介護で困らない制度』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。