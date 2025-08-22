【四季ナツメ】 8月→12月 発売延期 価格 通常版：27,500円 あみあみ限定版：28,050円

アリスグリントは、2025年8月に発売を予定していたフィギュア「四季ナツメ」の発売再延期を発表した。

本製品は、ゆずソフトの恋愛アドベンチャーゲーム「喫茶ステラと死神の蝶」に登場する「四季ナツメ」のウエイトレス姿を1/7スケールでフィギュア化したもの。

当初2025年5月に発売予定だった本製品だが、4月ごろに2025年8月へ延期となることが発表されており、今回さらに後ろの2025年12月に延期となることが発表された。

延期の理由については製造上の都合としており、本延期に対して同社は「楽しみにお待ち頂いているお客様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。何卒ご容赦賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。」とコメントしている。

