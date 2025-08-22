【PP-19 BIZON 電動ガン】 近日再入荷予定 価格：36,080円

　UFCは、S＆T社の電動ガン「PP-19 BIZON 電動ガン」を同社オンラインストアにて近日再入荷を予定している。価格は36,080円。

　本商品は短機関銃「PP-19 BIZON」を電動ガンで再現したもの。全長約425mm～660mm、材質はフルメタルレシーバー＆ギアボックスとなっている。

　可動式リアサイト、フォールディングストックを搭載している。付属マガジンの装弾数はスプリング給弾式 160連で、高剛性専用スパイラルマガジンが付属する。

　対応バッテリーはAKタイプステックバッテリー（ガスチューブからトップカバー内に収納）。

