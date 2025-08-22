UFCにて電動ガン「PP-19 BIZON 電動ガン」を近日再入荷予定
【PP-19 BIZON 電動ガン】 近日再入荷予定 価格：36,080円
UFCは、S＆T社の電動ガン「PP-19 BIZON 電動ガン」を同社オンラインストアにて近日再入荷を予定している。価格は36,080円。
本商品は短機関銃「PP-19 BIZON」を電動ガンで再現したもの。全長約425mm～660mm、材質はフルメタルレシーバー＆ギアボックスとなっている。
可動式リアサイト、フォールディングストックを搭載している。付属マガジンの装弾数はスプリング給弾式 160連で、高剛性専用スパイラルマガジンが付属する。
対応バッテリーはAKタイプステックバッテリー（ガスチューブからトップカバー内に収納）。
【再入荷情報】- 株式会社UFC(業販営業部) (@UFC_airsoftgun) August 22, 2025
PP-19 BIZON 電動ガン久々に入荷致します。
メーカー希望小売価格（税込）：\36,080https://t.co/Swlm69zpkA pic.twitter.com/Pnwrb7rGDQ
(C) 2025 株式会社UFC wholesale All Rights Reserved.