お笑いコンビ「インディアンス」から改名した「ちょんまげラーメン」の田渕章裕（40）ときむ（37）が、21日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」に出演。確執のある先輩芸人の名前を明かした。

きむは「ガクテンソクの奥田（修二）さんのことがめっちゃ嫌いなんですよ」と告白。15、6年前のこととして、「関西の賞レースで初めて2次予選に行った時に、ボードに張り出されるんです、名前が。僕らは“インディアンスがある”ってうれしがってたら、奥田さんが近寄って来て、“インディアンス？このメンバーで埋もれる埋もれる”」と言われたことを明かし、「めっちゃ嫌なこと言うやん…て思って、そこからずっと嫌いなんです」と打ち明けた。

これに相方の田渕は「ホンマに嫌いで。一時期ホンマにヤバイ時があって、嫌い過ぎて」と回想。「何かの流れで奥田さんとみんなで酒を飲む機会があった、きむも一緒に」と、酒の席でのエピソードを披露した。

当時のきむの様子を、田渕は「その時も奥田さんにいろいろ言われすぎて、“もういいです！僕もうここで一緒に飲めないです！”って自分が飲んだ分の2000円だけ叩きつけて、立ってこっちのカウンターで1人で飲み始めた」といい、「帰れや！」とツッコミ。「いや帰れよ、何あれ？同じ店内でカウンターで1人で飲み始めて」という田渕に、きむは「帰られへん。そこで帰ったら僕の負けになるんで」と笑っていた。