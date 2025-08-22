結婚前提の同棲だったのに…彼からの「別れよう」に愕然とした理由【ママリ】

結婚前提の彼氏・結城さんに、子どもについて尋ねたろく(@roku_2017)さん。気になっていた子どもの話題を切り出すも、結城さんの返答は曖昧。「子どもがほしいから結婚ではない」と言われてしまい…。何とかなるかと同棲を始めた二人は、次第にすれ違い、同居人のような関係へと変化していきます。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。価値観の違いを描いた『もう一度』をどうぞご覧ください。

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

勇気を出して子どもについて聞いてみたものの…

同棲するための部屋を探していた2人。希望の条件を聞かれたろくさんはさり気なく「子どもができたら」という言葉を入れて、アピールします。しかし、結城さんには間接的すぎて伝わらずもどかしい思いに。そこでろくさんは「子どもをほしいと思いますか？」とストレートに聞いてみることに。結婚を視野にいれている2人ですから、結婚の先の家族計画について聞くことは決しておかしなことではないですよね。



結城さんは「どっちでもいいかな」と言いながらも「結婚するのは子どもがほしいからじゃない」と言い、何ともモヤモヤする言い方をするのでした。望んでも必ず授かれるものではないですが、そもそも望むのか？望まないのか？ということを聞いているのに、結城さんの言葉は遠回しに思えてしまいますよね。

結婚するのは何のため？彼の言葉に戸惑った

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

子どもありきで結婚を考えたくないという結城さんとそもそも子どもがほしいのか？ほしくないのか？と問いかけるろくさん。どちらの言いたいことも理解できますが、子どもを生むのは女性ですし、子どもの有無によって女性の人生設計は大きく変わってきますよね。まして、ろくさんは子どもが好きで、いずれは子どもも望んでいる。結城さんは「ろくちゃんの気持ちは尊重する」と言いますが、夫婦の子どもなのに一方に決定権が委ねられるというのは少し寂しく思えますよね。



結局、答えを出せないまま同棲をスタートさせます。同棲を始めてすぐは順調だった2人。しかし、次第にすれ違いの生活になり会話も減っていきました。一緒に住むことでお互いが歩み寄り、いい効果が生まれるかと思いきや…2人の関係は少しずつズレていってしまったようですね。

今日こそはちゃんと話そうと決めたのに…

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

©︎roku_2017

最近の結城さんの態度に破局という文字が頭をよぎったろくさん。このままではダメだと結城さんに「話がしたいです」と連絡し、帰宅後に話をすることに。しかし、結城さんから告げられたのは「別れよう」という言葉でした。そして結城さんの本音を聞くことになったろくさん。



前向きな話し合いになると期待していたのに、まさかの別れ話とは…しかし、ここまで来るまでにも結城さんにもさまざまな葛藤や苦悩があったのでしょうね。子どもに関してはそのさまざまな理由の一つにすぎないのかもしれません。付き合うだけであればお互いに好きであれば十分ですが、結婚となるとそうはいかないですよね。



一緒に過ごす時間は当然長くなりますし、さまざまな問題にも2人で向かっていかなければいけません。お互いが向いている方向が違う場合や、どちらかが無理をしているとそのゆがみは必ずどこかで現れるもの。結婚とは？同棲とは？について考えさせられる作品です。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）