¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×NiziU(¥Ë¥¸¥å¡¼)¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ß¥¤¥Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò½Ð¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¡¢Ç»¤¤ÌÜ¤Î¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤Î¶¯¤¤¥ß¥¤¥Ò¤«¤é¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆAI¤«¤È¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÈÈþ¤·¤¹¤®¤òÎ¾Êý»ý¤Ã¤Æ¤ëºÇ¶¯ºÇ¹â¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¥Ó¥¸¥åËÜÅö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª½ë¤¤Ãæ¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Niziu¤Ï20Ç¯6·î¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥¸¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖSUMMER SONIC 2025¡×¤Ç¤Ï2Æü´Ö½Ð±é¤·¡¢16Æü¤ÏÂçºå²ñ¾ì¡¢17Æü¤ÏÅìµþ²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡£°ìÃÊ¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£