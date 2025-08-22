菊地亜美、娘2人＆夫と“おそろい”コーデショット「可愛すぎ」「えーーーーーーー!!!」
タレントの菊地亜美（34）が22日、自身のインスタグラムを更新。7年ぶりにハワイを訪れたことを報告し、貴重な家族ショットを公開した。
【写真】幸せそうな表情…！おそろいコーデを公開した菊地亜美
菊地は「家族でハワイに行ってきたよ」と書き出し、旅先での危険ショットを複数公開。「海外旅行は好きでいろんな所に行ってますが、家族では初ハワイ 癒されまくった一週間でした」とつづり、おそろいの洋服で笑みを浮かべる4人ショットを披露した。
この投稿には「家族でおそろい可愛すぎ」「えーーーーーーー!!!」との反響が寄せられている。
菊地は2018年に一般男性と結婚。20年8月に第1子・長女、今年3月に第2子・次女の出産を報告した。
