DAIGO¡¢ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»ÒÃÂÀ¸Æü¤ò¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·½ËÊ¡¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â39¡ª¡× »³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤âÏÃÂê¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDAIGO¡Ê47¡Ë¤¬¡¢22ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Á¤¤ç¤¦¤Î¸¥Î©²¿¤Ë¤¹¤ë?¡Á¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ºÊ¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¸ø¼°¡ÖDAIGO¤ÎºÊ»á¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×
¡¡DAIGO¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò°ÍÍê¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Çºî¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡DAIGO¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ª²Ö¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ô¤Îé¬é¯¤È¤«¤ò½é´ü¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÇ¯¤Ë¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡¢¤â¤¦OK¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤æ¤¨¤Î¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÇ¯Îð¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤«¤é¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¡ª¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤â¤³¤Î²ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢¡ÖDAIGO¤ÎºÊ»á¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö39ºÐ¤â»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤â·ò¹¯¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤âËüÇî¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤µ¤¯¤µ¤ÈÁ´Êý°Ì¤ÎÊý¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¡£¿§¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ì·½â¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¸ø¼°¡ÖDAIGO¤ÎºÊ»á¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×
¡¡DAIGO¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¶âÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÎÁÍý¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦»³ËÜ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¥ì¥·¥Ô¤ò°ÍÍê¡£¡Ö¥¢¥¤¥¹¤Çºî¤ë¥ì¥¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡DAIGO¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¡Ö¤ª²Ö¤ÏËèÇ¯¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ÎÇ¯Îð¤Î¿ô¤Îé¬é¯¤È¤«¤ò½é´ü¤Ï¤¢¤²¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ëÇ¯¤Ë¡¢¤â¤¦Âç¾æÉ×¡¢¤â¤¦OK¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È¡¢É×ÉØÃç¤ÎÎÉ¤µ¤æ¤¨¤Î¾Ð¤¤¡£ÈÖÁÈ¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÇ¯Îð¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤«¤é¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â39¡Ê¥µ¥ó¥¥å¡¼¡Ë¡ª¡×¤È°¦¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö39ºÐ¤â»Ò°é¤Æ¤â»Å»ö¤â·ò¹¯¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ØDAIGO¤âÂæ½ê¡Ù¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡Ö¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡ª¡×¥Ý¡¼¥º¡£
¡¡»³ËÜ¤µ¤ó¤â¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤âËüÇî¤Ë¤âÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤µ¤¯¤µ¤ÈÁ´Êý°Ì¤ÎÊý¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¡£¿§¡¹´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡Ä¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó´Ñ¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È¤¤¤¦Ì·½â¡£¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£