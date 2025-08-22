Ê¿¶ÑÇ¯Îð48ºÐ¡¦MAX¤¬¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¡×¡Ö4¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAX¤ÎLINA¡Ê48¡Ë¤¬21Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¡ÖUQ mobile/UQ WiMAX¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤MAX¤È³Ø¤ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¸ì½Î¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¡×¡Ö4¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿MAX
¡¡LINA¤Ï¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ëMAX ¥ï¥¤¥ï¥¤MAX¤È³Ø¤ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¸ì½Î WiMAX¤ÏUQ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ »£±Æ¥á¥¤¥¥ó¥°¤ÏMAX youtube channel¡Ø¤Þ¤Ã¤¯ÁÇ¤Î¤Æ¡Á¤²¡Á¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡ªÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡õ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿MAX¤Î4¿Í¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¡Ö4¿Í¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤!!!¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥®¥ã¥ë¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬Á´¤¯Ìµ¤¤¤Ã¤¹¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UQ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤äX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ï¥¤¥ï¥¤MAX¤È³Ø¤ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¸ì½Î¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥Á¥ç¥Ù¥ê¥°¡×¡ÖMK5¡×¡Ö¥ï¥±¥ï¥«¥á¡×¤Ê¤ÉÊ¿À®»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤ò¡È¥®¥ã¥ë¡É¤ËÊ±¤·¤¿MAX¤Î4¿Í¤¬¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¤ä¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
