米Gizmodo編集部員が、Nintendo Switch 2用のモジュラー式グリップケース「Attack Vector」をレビュー。このケースは、公式が日本への発送も行っているため日本でも購入できます。価格は8,700円。

長所 ・スリムなフレームが装着しやすい ・グリップによっては握りやすくなる ・外部バッテリーを磁力で装着できる 短所 ・マウスモードが使えない ・グリップのつけ替えがやりづらい ・保護力は高くない

現在、任天堂に訴えられているGenki

このグリップケースを販売しているのは、香港に本社を置くメーカー「Genki」です。巨大で光る「Moonbase」電源タップなど、奇抜なアクセサリーで知られています。またGenkiは、任天堂が新機能の全容を明らかにする前に、Switch 2のダミーユニットをいち早くリークした企業の一つ。任天堂は2025年5月にGenkiを商標権侵害で提訴しており、本稿執筆時点でも係争中です。最近のGenkiは、カンファレンスでアクセサリーを展示する際なども以前ほど大胆な姿勢を見せていません。元気ないじゃん。

7月上旬のSwitch 2発売直後、ユーザーたちはGenkiのケースにSwitch 2が簡単には収まらないことに気付きました。無理やり押し込むと画面が傷つくのではないかと心配する声も。米Gizmodoも実際に試してみましたが、やはり差し込みづらかったです。Genkiは販売を中止し、交換品を送ると連絡してきました。それから2か月、筆者はDbrandの60ドルのSwitch 2用ケース「Killswitch」の滑らかで快適なグリップにすっかり慣れていました。が、Switch 2をテレビに接続するために使うDbrandのドックアダプターとケースのサイズが合わず、ストレスを感じていました。

外部バッテリーをくっつけられるケース

「Attack Vector」は、そういった意見を反映した改良版となるケースです。Dbrandよりも大きく2点、優れたポイントがありました。

1つ目は、追加のアクセサリーを必要とせずに、通常のSwitch 2ドックにぴったり収まること。そして2つ目は、バッテリーをマグネットで取り付けられるポイントが付いていること。マグネットでバッテリーをくっつけることはできるものの、Switch 2をワイヤレス充電することはできません。ケース背面に充電ユニットを取り付ければ、外部バッテリーバンクのサイズにもよりますが、Switch 2は合計5時間以上プレイできます。

大容量パワーバンクとの併用がおすすめ

Genkiは、Switch 2のためと思われる独自の「Energy Pack」も製造販売しています。合計10,000mAhの電力容量を持つ30Wの充電器です。価格は1万2100円。AnkerやUGREENなどの大手メーカーの他のディスプレイが付属している10,000mAhパワーバンクとほぼ同じ価格です。

Energy Packには、Switch 2の上部にあるUSB-Cポートに差し込むのにちょうどいい長さのケーブルも標準で付属しています。最大30Wの急速充電に対応しますが、Switch 2に接続すると最大12Wの有線充電にしか対応しないため、電力を激しく消費することはありません。

『サイバーパンク2077』などのゲームでEnergy Packをテストしました。このゲームは基本、他ののゲームより早くSwitch 2のバッテリーを消費します。Switch 2は2時間半の間100％を維持し、合計するとパックやSwitch 2を再接続することなく4時間以上プレイすることができました。なお、このEnergy Packは、Switch 2の背面に取り付けていても軽量な一方、常に熱さを感じました。

3種類のグリップが快適。交換はしづらいけど

またAttack Vectorには、Switch 2のJoy-Con 2で交換できるグリップが付属しています。肉厚の「アンカー」と「バランス」、薄型の「フェザー」の3種類です。

各グリップは、ケースの小さなプラスチック製アンカーポイントにスライドして取り付けられますが、下から取り付けるため手元が見えづらく、手探りでつけることになります。グリップの交換は面倒でしたが、一度取り付ければ十分安定した使い心地です。どのグリップも快適だが、筆者のお気に入りはアンカーグリップでした。

マウスモードが使えない

DbrandのKillswitchケースのよかった点は、Joy-Con 2のマウスモードをコントローラー単体よりも人間工学的に優れたものにしてくれたところです。Killswitchの場合、中指がコントローラーの周りにカーブし、人差し指がRバンパーボタンに届きました。

しかし、Attack Vectorはグリップによってマウスモードが使えなくなります。バランスグリップは特にひどく、手のひらがコントローラーから完全に離れてしまいます。アンカーグリップは少しマシですが、それでもコントローラーのフェイスボタンに手が届きません。

保護力は低い

Genkiのプラスチックケースは、かなりスリムです。保護力は高くないので、持ち運ぶ際は別のケースに入れる必要があります。筆者はGenkiハンドヘルドをDbrandのものに交換して、自分だけの改造ケースを作りました。

