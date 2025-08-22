¾®³ØÀ¸¤¬¼êËÜŽ¢¥Æ¡¼¥ÞÀë¸ÀŽ£¤Ë¤ß¤ëÅÁ¤¨Êý¤Î¥Ò¥ó¥È
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¡ÖÀâÌÀÎÏ¡×¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Íí¼êÃÊ¤¬¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡£¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤Ø¤ÎÊóÏ¢Áê¤ä¸ÜµÒ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂÐÌÌ¤Ç¤Î¡ÖÀâÌÀÎÏ¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡Ø¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤ëÀâÌÀ¤Î¡Ö·¿¡×¤È¡Ö¥³¥Ä¡×¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î°¤Éô·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡ÖÀâÌÀÎÏ¡×¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë¡£
1ÅÙ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¥Æ¡¼¥Þ¤Ï1¤Ä¤À¤±
¤Ä¤¤ÏÃ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Êý¡¢Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤º¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Á¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤«ÅâÆÍ¤ËÏÃ¤·»Ï¤á¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤â¡Ö²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢»ä¤Ï¡Öº£¤ÎÏÃ¤ò¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤¹¡£
ÀâÌÀ²¼¼ê¤Ê¿Í¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ö²¿¤ò°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡ÖÏÃ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿1¤Ä¤ÎÀâÌÀ¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ñµÄ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿·À½ÉÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º»Ô¾ìÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ò20 ¡óºï¸º¤Ç¤¤ë¿·µ»½Ñ¤â³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¥¹çÂ¾¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â½ÅÍ×¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¨¥³ÁÇºà¤ËÊÑ¹¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£Íè·î¤«¤é¤Ï¿·À½ÉÊÈ¯Çä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×
¤µ¤Æ¡¢¤³¤ÎÀâÌÀ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¡×¡Ö¿·µ»½Ñ³«È¯¡×¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸¡×¡ÖÈ¯Çä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÍåÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤¬Â¿¤¤¤È¡Ö²¿¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤«¡×Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¡×¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Öº£²ó¤Î¿·À½ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ø¼ã¼Ô¸þ¤±¤Î´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¾¦ÉÊ¡Ù¤Ç¤¹¡£»Ô¾ìÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢´Ä¶°Õ¼±¤Î¶¯¤¤¼ãÇ¯ÁØ¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏµå´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò½¾Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¿¢Êª·Ï¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£À½Â¤²áÄø¤ÇCO₂¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤âºï¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ý³ÍÆÀ¤È´Ä¶ÇÛÎ¸¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×
¥Æ¡¼¥Þ¤ò1¤Ä¤Ë¹Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥º¥ì¤ë¤â¤Î¤ò¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥ÞÀë¸À¡×¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë
¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡ÖËÁÆ¬¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤òÀë¸À¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¾®³Ø¹»¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀâÌÀÊýË¡¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø¹»¤ÎÄã³ØÇ¯¤Î¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤É¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡Öº£Æü¤Ï¢þ¢þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦Àë¸À¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤·¤¤êÀâÌÀ¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢¡Ö¢þ¢þ¤ÎÈ¯É½¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸µµ¤¤ËÀë¸À¤·¤Æ¡¢½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¡ ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀë¸À¤·¤Æ»Ï¤á¤ë¡¡¡¡¡Öº£Æü¤Ï¢þ¢þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×
¢ ÀâÌÀ
£ ¥Æ¡¼¥Þ¤òÀë¸À¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¡¡¡¡¡Ö¢þ¢þ¤ÎÈ¯É½¤ò½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Î¡Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡×¤Ç¥Æ¡¼¥Þ¤òÀë¸À¤·¤Æ¤«¤éÀâÌÀ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡áÂ¼ÎÓ¥¿¥«¥Î¥Ö¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Î®¤ì¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¼ø¶È¤Ç»ØÆ³¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤½¤¦¤ÊÃË¤Î»Ò¤â¡¢Î©ÇÉ¤ÊÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤á¥¼¥ê¥Õ¡×¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³Î¼Â¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¡ÖÁ°ÃÖ¤¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¡©
Ë¡¿Í¸¦½¤¤Ç¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²ñ¤ÎËÁÆ¬¤ÇÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£ËÜÆü¤ÏËÜÍèÊÌ¤Î¼Ô¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞ¤¤ç»ä¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¹²¤Æ¤Æ»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢°§»¢¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¢¤Þ¤¿¤«¡Á¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀâÌÀ²¼¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤°ËÜÂê¤ËÆþ¤é¤º¡¢Á°ÃÖ¤¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÃÖ¤¤Ï¡¢²ñ¹ç¤Î°§»¢¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´»ØÌ¾¤Ç¡¢²¿¤òÏÃ¤¹¤«Á´¤¯½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¢þ¢þÍÍ¡¢¢¤¢¤ÍÍ¡¢¢¢¢¢ÍÍ¡Ä¡Ä¡ÊÂ³¤¯¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡×¡£
¤¢¤Ê¤¿¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°§»¢¡¢´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢°¤¤Êó¹ð¤ò¾å»Ê¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ê¤É¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¼¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢¾õ¶·ÀâÌÀ¤ä¸À¤¤Ìõ¤È¤¤¤Ã¤¿Á°ÃÖ¤¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î°Õ¼±¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥É¥¥É¥¤ä¼«¸ÊËÉ±Ò¤Ï¡¢Ê¹¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ëÏÀ¤ËÃ©¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¤Ä¹¤¤ÏÃ¤Ï¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤¿¤ê¡¢Âà¶þ¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀâÌÀ¾å¼ê¤Ï¤¹¤°¤ËËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£·ëÏÀ¤«¤éÅÁ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¡¢Áê¼ê¤ò¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¾å»Ê¡§¡ÖA¼Ò¤Ø¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ï¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×
Éô²¼¡§¡Ö¤¤¤¨¡¢Ç¼ÉÊ¤¬2½µ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î28Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ëÏÀ¡Ë
Éô²¼¤Ï¾å»Ê¤«¤é¤ÎÌä¤¤¤Ë·ëÏÀ¤«¤éÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾å»Ê¤Ï¤Ò¤È¤Þ¤ºÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²ñÏÃ¤Î¾ì¹ç¡¢·ëÏÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡×¤È¤Îµ¿Ìä¤â»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢·ëÏÀ¤Î¸å¤ËÊäÂÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾å»Ê¡§¡ÖA¼Ò¤Ø¤ÎÇ¼ÉÊ¤Ï¶âÍËÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤«¤Ê¡©¡×
Éô²¼¡§¡Ö¤¤¤¨¡¢Ç¼ÉÊ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£·î28Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ëÏÀ¡Ë
¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢³¤³°¹©¾ì¤¬ÀèÆü¤Î¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¤ÇÈïºÒ¤·¤Æ¡¢À¸»º¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¤Û¤«¤Î¹©¾ì¤«¤éÉôÉÊ¤ò¼è¤ê´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢2½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÇ¼Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¡ÊÊäÂÀâÌÀ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·ëÏÀ¤Î¸å¤Ë¡¢¡Ö¼Â¤Ï¡×¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡×¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡×¤È¡¢Â³¤±¤ÆÊäÂÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊäÂ¤È¸À¤¤Ìõ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÍýÍ³¤äÊäÂ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Áê¼ê¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ëÏÀ¤òÀè¤Ë½Ò¤Ù¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÊäÂÀâÌÀ¤äÍýÍ³¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë²áÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤¾ðÊó¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ä¹¤¤Á°ÃÖ¤¤ä¸À¤¤Ìõ¤Ï¡¢Áê¼ê¤òÂà¶þ¤Ë¤µ¤»¤ë¤À¤±¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡áÂ¼ÎÓ¥¿¥«¥Î¥Ö¡Ë
ÅÁ¤ï¤ëÀâÌÀ¤Ï¡Ö1Ê¸50»ú°ÊÆâ¡×¡ª
A¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤¹¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ë¡¢B¤µ¤ó¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
ÀâÌÀ¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö1Ê¸¤ÎÄ¹¤µ¡×¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤ÀâÌÀ¤Ï¡¢³µ¤·¤Æ1Ê¸¤¬Ä¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀâÌÀ²¼¼ê¤Ï¡Ö1Ê¸60»ú°Ê¾å¡×¡¢¤Ò¤É¤¤¤È¤¤Ï¡Ö1Ê¸100»ú°Ê¾å¡×¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
1Ê¸¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡Ö¡Á¤Ç¡×¡Ö¡Á¤¬¡×¡Ö¡Á¤±¤ì¤É¤â¡×¤È¡¢1Ê¸¤ò¡ÖÆÉÅÀ¡×¡Ê¡¢¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤°·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±Ä¶È¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤É¡¢ÏÃ¤·´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Ê¸¤¬Ä¹¤¤¤È¡¢¼ç¸ì¤È½Ò¸ì¤Î°ÌÃÖ¤¬Î¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê¹¤¼ê¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤òÇ§¼±¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÀâÌÀ¤ÏÊ¸»ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²»¡×¤È¤·¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿ÏÃ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢1Ê¸¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÊ¸»ú¿ô¤Ï²¿Ê¸»ú¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿·Ê¹¼Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1Ê¸40¡Á60»ú¤Ç½ñ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»î¤·¤Ë¡¢»ä¤â¿·Ê¹¤ò¹¤²¤ÆÊ¸»ú¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢³Î¤«¤Ë60»ú°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î¿·Ê¹µ»ö¤ò¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢»ä¤Ë¤ÏÂ©·Ñ¤®¤¬¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤·¸ÀÍÕ¤Î¾ì¹ç¡¢1¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡ÖÂ©·Ñ¤®¡×¤Ç¤¹¡£1Ê¸¤ò¤Ò¤ÈÂ©¤ÇÏÃ¤»¤ë¤¯¤é¤¤¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢45¡Á50»ú°ÊÆâ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ä¼«¿È¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤àºÝ¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂ©·Ñ¤®¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëÊ¸¾Ï¤ÏÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¯¡¢Ä¹¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£1Ê¸45¡Á50»ú°ÊÆâ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¡¢Ê¹¤¤È¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¸»ú¿ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆÉÅÀ¡×¤ò¡Ö¶çÅÀ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±
°ìÊ¸¤òÃ»¤¯¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆÉÅÀ¡Ê¡¢¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¶çÅÀ¡Ê¡£¡Ë¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤Î¸¶¹Æ¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Before¡§º£Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢À²¤ì»þ¡¹ÆÞ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2ÅÙ¹â¤¤20ÅÙ¤ÈÆüÃæ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ï12ÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¾¯¤·È©´¨¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¾åÃå¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê104»ú¡Ë
¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢Ê¸Ëö¤Ë1¥«½ê¤·¤«¶çÅÀ¡Ê¡£¡Ë¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆÉÅÀ¡Ê¡¢¡Ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¶çÅÀ¤ò2¥«½êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
After¡§º£Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢À²¤ì»þ¡¹ÆÞ¤ê¤ÎÅ·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê25»ú¡Ë
ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê2ÅÙ¹â¤¤20ÅÙ¤È¡¢ÆüÃæ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê33»ú¡Ë
ºÇÄãµ¤²¹¤Ï12ÅÙ¤Ç¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¾¯¤·È©´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³°½Ð¤ÎºÝ¤Ï¾åÃå¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê48»ú¡Ë
Before¤ÈAfter¤òÆÉ¤ßÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢After¤Î¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥º¥à¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£ÀâÌÀ¤ÎºÝ¤Ï¡¢Â©·Ñ¤®¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊ¸45¡Á50»ú°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤ËÏÃ¤¹¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊ¸¤òÃ»¤¯¤·¤Æ¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤Ë¤¹¤ë¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡áÂ¼ÎÓ¥¿¥«¥Î¥Ö¡Ë
