小平智が上位浮上　松山英樹の助言に感謝「僕は本当に人に恵まれている」　米国で１か月半ゴルフ漬け

◆男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第２日（２２日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

第２ラウンドが進行中。１２位で出た米ツアー１勝、日本ツアー７勝の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４をマークし、通算１３アンダーの単独トップでホールアウトした。「ショットは昨日からずっといい。今日はパットが入った分、スコアが良かったという感じ」と振り返った。

１１番パー５でグリーン周りからの第３打を寄せ、１２番は残り１１６ヤードの第２打を３メートルへ。１３番パー３ではピン左奥５メートルを沈め、３連続バーディーで加速した。見せ場は１７番パー５。２５５ヤードの第２打を５番ウッドでピン手前１メートル半に運び、イーグルを奪った。

６月末のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品後、心と体を整えるために渡米した。１か月半、フロリダの自宅でゴルフ漬けの日々を過ごし、松山英樹と３日間練習をともにした。「小平さん、昔こうでしたよね？」。スイングについて指摘を受けた。詳細は「秘密」ながら、後輩がもたらしてくれた気づきを元に修正。「それがはまっているというか、いい方向にいっている。英樹からいい刺激を受けた」と明かした。

昨年は賞金ランク５３位、今季は関西オープンの１３位が最高と苦戦が続いている。父でコーチの健一さんが２０２３年１月に死去。「心の支えだった父とコーチがいっぺんにいなくなった。テンションが上がらないというのが一番だった」。ゴルフで悩むと今も浮かぶ。「親父ならどう言ったかな」

フロリダ滞在中、人の優しさに触れた。米国を主戦場にする久常涼、平田憲聖が「小平さん、一緒に回りましょうよ」と連絡をくれた。「後輩や英樹が気にかけてくれて、僕は本当に人に恵まれているなと思った。今は親父には言ってもらえないことを、英樹に言ってもらえたりするから」と感謝した。

「秋にかけて大きい試合が続く。英樹たちにいい報告をしたいし『ベイカレント』に出たいという気持ちも強くなってきた。英樹と戦いたいし、変わったんだぞっていうところを見せたいので、モチベーションがちょっとずつ上がってきている」

１０月に横浜で開催される米ツアー「ベイカレント・クラシック・レクサス」は、バンテリン東海クラシック終了時の賞金ランク上位７人が出場資格を得る。松山との再会へ、２０１８年日本シリーズＪＴカップ以来となる７年ぶりの勝利をつかみ取る。