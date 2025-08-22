俳優・中村倫也が、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの郄橋海人とダブル主演を務めるＴＢＳ系ドラマ「ＤＯＰＥ 麻薬取締部特捜課」（金曜・午後１０時）の現場に差し入れを行った。

ドラマの公式インスタグラムが２２日に更新され、「なんとなんと！中村倫也さんから撮影現場にブルボンの差し入れをいただきました！！」。その写真がアップされた。

中村は、ブルボンのチョコレート菓子「ルマンド」のＣＭに出演しており、机の上には「贅沢ルマンド」「ラングレイス」などがズラリと並ぶ。中村はキリっとした表情で決め顔を披露した。

「甘いものでエナジーチャージ。撮影合間のおやつタイムにみんなで美味しくいただきました。ありがとうございます」とスタッフが投稿した。

フォロワーは「ひとくちルマンドもある。さすがルマンド王子」「全部好きー」「ルマンドは国民的おやつ！」「めちゃくちゃ嬉しいやつ」「美味しいよね！コーヒーにも紅茶にも合うよね」とうらやみ、「ドヤ顔中村さん」「王子のポーズが」と中村の姿に笑った。

一方ストーリーズでは、ともに主演を務める郄橋からの差し入れの様子が。「なんと！ドラマＤＯＰＥの撮影現場にＫｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ様よりお昼ご飯の差し入れをいただきました」と報告された。