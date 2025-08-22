「シャッフルアイランド」で話題の伊藤桃々、ビキニ姿で美ボディ披露「スタイル抜群」「色可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】現在放送中のABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に参加しているモデルの伊藤桃々が21日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開した。
【写真】伊藤桃々、美バスト強調のビキニ姿
伊藤は「シャフル7話でした！」と報告。パープルのビキニ姿で椅子に座り、美しいスタイルを披露した。「来週が最終話、、、寂しい」と終了への寂しさもつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「水着の色可愛い」「来週も楽しみ」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
