「今日好き」米澤りあ、新ヘアが話題「大人っぽくて可愛い」「ビジュ最強」
【モデルプレス＝2025/08/22】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた米澤りあが21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出演美女、別人級イメチェンに衝撃
米澤は「ニューヘアーめっちゃよくない？やっぱりオリーブだねー」と新しいヘアカラーへの満足感を表現し、オリーブ系のカラーが施された新しいヘアスタイルを披露。エクステのついたロングヘアで、より大人っぽい印象を残している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて可愛い」「めっちゃ似合ってます」「ビジュ最強」「優勝すぎる」「どんどん綺麗になってる」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。米澤は、黒木聖那と「夏休み編2024」にてカップル成立し、2025年6月12日に破局を報告した。（modelpress編集部）
◆米澤りあ、オリーブカラーの新ヘア公開
