ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢À¾Éô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¿À¯ÉÜÁÈ¿¥¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢À¾Éô¥«¥ê»ÔÆâ¤Î¶õ·³´ðÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ç21Æü¸á¸å¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â6¿Í¤¬»àË´¡¢50¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥«¥ê»Ô¤ÎÅö¶É¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯ÇúÇË¤ÎÍÆµ¿¤Ç2¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿Æ±¤¸Æü¤ËËÌÉô¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¥ª¥­¥¢½£¤Ç¤Ï¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¥³¥«¤ÎÍÕ¤Î¼ý³Ï¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¿Í°÷¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¥É¥í¡¼¥ó¹¶·â¤ËÁø¤¤¡¢8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¥Ú¥È¥íÂçÅýÎÎ¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Î»ö·ï¤È¤â¶Ëº¸²á·ãÇÉÁÈ¿¥FARC¡áµì¥³¥í¥ó¥Ó¥¢³×Ì¿·³¤ÎÊ¬ÇÉ¤Ë¤è¤ëÇúÇË¥Æ¥í¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

FARC¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÈÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ëÉðÎÏÆ®Áè¤Î¤Î¤Á¡¢2016Ç¯¤ËÏÂÊ¿¹ç°Õ¤ò¤·¤Æ²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏFARC¤ÎÊ¬ÇÉ¤Ë¤è¤ë¥Æ¥í¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï·Ù»¡»ÜÀß¤òÁÀ¤Ã¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë¥Æ¥í¤¬3·ïÈ¯À¸¤·¤¿¤Û¤«¡¢6·î¤Ë¤ÏÆîÀ¾Éô¤Ç1Æü¤Ë24·ï¤â¤Î¥Æ¥í¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤ò´Þ¤à¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7¿Í¤¬»àË´¡¢28¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£