大ヒット韓国ドラマ「私の夫と結婚して」で悪女役を演じ、ブレイクを果たした女優のソン・ハユンから「学生時代にいじめられていた」と暴露した人物が、追加告訴を予告したと２２日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

該当人物は２１日、オンラインコミュニティーで「１２カ月もの間、公式対応がなかったソン・ハユン側が今年３月ごろ、自身へ刑事告訴を提起し、５月に捜査機関から『捜査中止』および『被疑者中止』の決定が出た。しかし今年７月、突然私を『指名手配者』および『被疑者』として、『虚偽自白の公開謝罪文』を要求してきた。そして、７月２２日に私を誣告（ぶこく）容疑で追加告訴した」と伝えたという。

現在アメリカ在住だという該当人物は、この件のために韓国へ戻り、自身もソン・ハユンへ追加告訴をして「事件を終わらせる」と予告。

また、該当人物は「この問題を紛争に持ち込む意図はなかった」とし、事態が大きくなった原因はソン・ハユン側にあると強調。「ソン・ハユン側が、虚偽の主張に基づいた“犯罪者”という肩書を付ける方法で、私を世界的・社会的埋葬を試みた」とした。

そして「私はむしろ、平和的解決のために名誉ある退場機会（引退）を提案したが、相手方はその善意を無視しただけでなく、虚偽自白の公開謝罪文を要求し、応じない場合は追加的な法的対応を予告したため、私も追加告訴を強行することになった」と説明しているという。