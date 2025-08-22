しなこ、美脚際立つミニスカ私服で縁日満喫「インフルエンサーになってから中々お祭り行けなくて」
【モデルプレス＝2025/08/22】クリエイターのしなこが21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で縁日を楽しむ様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】しなこ、膝上ミニスカで美脚披露
しなこは「夏だ〜」とつづり、「撮影おわりに、近くにあった＠tokyodomecity_officialの縁日コーナーで遊んだ」と縁日に行ったことを報告。「インフルエンサーになってから中々お祭り行けなくてこういうの出来なかったから嬉しかった」と喜びを明かしている。ピンクのレーストップスに白のビスチェ、ドットのミニスカートを合わせた私服姿で、ほっそりとした脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「脚が細くて綺麗」「スタイル抜群」「お祭り楽しそうで癒やされる」「ピンクコーデ似合ってる」「一緒に縁日デートしたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
