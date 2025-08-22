元AKB48で女優の川栄李奈（30）が22日、自身のインスタグラムを更新。自身初の写真集のオフショットを披露した。

川栄は「1st写真集『youphoria』本日発売です！」と書き出し、「29歳最後の日、そして30歳最初の日 いろんな私が詰まった最初で最後の写真集になっています。もうなんの悔いもない、幸せだ〜」と続け、自身初の写真集の発売に込めた思いをつづり、前髪を分け肩をのぞかせた黒ドレス姿の“大人スタイル”を披露した。

続けて「そして明日から東京大阪お渡し会 やっと会えるねぇぇ 元気いっぱいで会いましょう！ 待ってます」とつづり、発売記念のお渡し会で久しぶりのファンとの対面を楽しみにしている様子もつづり、タンクトップにアップヘアで公園の芝生に寝転ぶオフショットなども披露した。

この投稿にファンからは「りっちゃん可愛いねっ」「おめでとうーっ！！！」「写真集楽しみ！」「１０年ぶりに会えるの楽しみにしてる」「楽しみにしています」「超超超久しぶりに対面で会えるの本当に楽しみ」など、多くの声が寄せられた