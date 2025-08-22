「ＢＩＧ ＳＵＰ」は最大６人まで利用できる（横須賀市提供）

仕事とともにマリンスポーツを楽しめる「ワーケーション」の普及に横須賀市が力を入れている。７月には市内２カ所目となるワーケーション施設が開設され、ボードの上に立ちパドルでこぐスタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）が気軽に体験できる。海風を感じられる新たな働き方を後押ししている。

市は２０２３年夏からウインドサーフィンやＳＵＰができるワーケーションの取り組みを始めた。施設にはシャワーや冷暖房、Ｗｉ─Ｆｉが完備されたワークスペースがある。利用者の希望に合わせたスケジュールが組める。

第１弾としてウインドサーフィンショップ「ＴＥＡＲＳ」（同市津久井）に開設。毎年秋に津久井浜海岸で開かれるウインドサーフィンワールドカップの機運醸成や来訪客増加にもつなげようと取り組んできた。

個人の利用のほか、ＮＴＴ東日本が社員研修におけるチームビルディングのために活用するなど多様なニーズに応えてきたという。

２カ所目の施設は、ビギナーユーザーへの普及拡大を視野に入れ、ＳＵＰを専門的に扱うショップ「ＰＯＳＴ ＳＴＡＴＩＯＮ×ＹＯＫＯＳＵＫＡ ＯＵＴＤＯＯＲＳ」（同市長沢）に開設。京急線京急長沢駅徒歩１分、海まで徒歩５分に位置し、旧北下浦郵便局跡地に今夏完成したばかりの施設だ。