22日14時現在の日経平均株価は前日比45.70円（-0.11％）安の4万2564.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1045、値下がりは511、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は45.92円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が35.66円、東エレク <8035>が30.39円、信越化 <4063>が18.4円、ダイキン <6367>が14.69円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を46.60円押し上げている。次いでソニーＧ <6758>が18.57円、ＫＤＤＩ <9433>が7.29円、ベイカレント <6532>が5.42円、東京海上 <8766>が5.12円と続く。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、保険、非鉄金属、鉱業と続く。値下がり上位には化学、空運、精密機器が並んでいる。



※14時0分11秒時点



