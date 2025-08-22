高河ゆんによるイラストをベースに、 ドラマ劇中の細かな意匠も再現！プレミアムバンダイ「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル&ブーケ」

「プレミアムバンダイ」では、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル&ブーケ」の予約受付を2025年8月22日(金)16時に開始。

プレミアムバンダイ「フィギュアヒーロー ファイヤキャンドル＆ブーケ」

・価格 ：6,600円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ファイヤキャンドル本体…1

ブーケ本体…1

ディスプレイ用パーツ一式…1

・商品サイズ：ファイヤキャンドル本体…H約150mm×W約62mm×D約41mm

ブーケ本体…H約137mm×W約48mm×D約52mm

・対象年齢 ：15才以上

・生産エリア：中国

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 ：2025年8月22日(金)16時〜2025年11月24日(月)23時予定

・商品お届け：2026年2月予定

・発売元 ：バンダイ

現在テレビ朝日系列で放映中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で、ゴジュウジャーのライバル組織として登場するブライダンの幹部、ファイヤキャンドルとブーケのフィギュアを発売します。

この商品は、漫画家およびキャラクターデザイナーとして活躍する高河ゆん氏によるフィギュア化用描きおろしイラストをベースに制作。

キャラクターの特徴的な表情や劇中衣装の細やかな装飾を忠実に再現しました。

瞳や、顔の紋様も彩色により再現しており、衣装の質感も艶感の調整により表現しています。

また商品は別売りの「アクションヒーロー」シリーズと合わせたサイズ感を採用。

展開済みのアクションヒーローシリーズと並べて飾ることができ、幅広いディスプレイが楽しめます。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

※商品は、店頭やイベント等で販売する可能性があります。

