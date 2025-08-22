日大三と沖縄尚学が激突

第107回全国高校野球選手権は23日、甲子園球場で決勝が行われる。日大三（西東京）と沖縄尚学（沖縄）が激突。日本高等学校野球連盟は22日、早くも入場券が完売したと発表した。

午前10時にプレーボール予定の一戦。高野連は公式Xで「明日8月23日（土）の入場券は、前売り券で全席完売しました 当日券の発売はございません」と発表。「入場券をお持ちでない方はご入場いただけませんので悪しからずご了承ください」「なお、入場券の再発売などもございませんので予めご了承ください」と説明した。午前11時57分の投稿だった。

ファンからは「決勝現地の人羨ましすぎるぜ！！！」「早っ！！ さすが夏の決勝は券を取るハードルも高かった」「あゝ無情…」「でしょうね」「甲子園のカンプ・ノウ化は必至だな」「TVでじっくりやな」「当日券求めて息子連れて早朝3時から並んでたのが懐かしい…」などのコメントが寄せられている。

21日の準決勝でも前日の20日時点で入場券が完売。試合は、日大三が県岐阜商（岐阜）に4-2で勝利。沖縄尚学は山梨学院（山梨）に5-4で勝って決勝進出を決めていた。



