『大阪マラソン2026』flumpool山村隆太＆小倉誠司が出走へ 「OSAKA MUSIC RUNNER」追加就任【一覧あり】
『大阪マラソン2026』（来年2月22日開催）の「OSAKA MUSIC RUNNER」の新たな参加者が22日、発表された。flumpoolの山村隆太、小倉誠司の出場が決まった。
NMB48から3人が『大阪マラソン』挑戦表明 バレー女子代表と同窓＆新体操経験者の眞鍋杏樹も
フルマラソンの一般ランナーと、7.2キロの「720＜なにわ＞マラソン」のエントリー申込は8月29日午後5時まで。大阪スポーツ応援ランナーの寄附締切は10月6日午後5時まで、チャリティランナーの申込は10月20日午後5時まで。
■『大阪マラソン2026』OSAKA MUSIC RUNNER ※50音順
AKARI（ELSEE）
Ito（PEOPLE 1）
Wez Atlas
映秀。
小倉誠司（flumpool）※新
金井政人（BIGMAMA）
カナタタケヒロ（LEGO BIG MORL）
KARIN（ELSEE）
コザック前田（ガガガSP）
白井竣馬（Arakezuri）
新屋行裕（かりゆし58）
TAKE（FLOW）
TAXMAN（THE BAWDIES）
田中そら（kobore）
ちとせみな（カネヨリマサル）
辻村勇太（BLUE ENCOUNT）
寺中友将（KEYTALK）
中村洋貴（かりゆし58）
林龍之介（トンボコープ）
Bucket Banquet Bis（BIGMAMA）
HINA（ELSEE）
Fluffy
Maika（Chilli Beans.）
もりもとさなさ（カネヨリマサル）
山口大貴（プッシュプルポット）
山村隆太（flumpool）※新
