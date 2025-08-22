【3COINSのショルダーバッグ】が優秀！「約230gと軽量」「雨の日でも安心」だって！

両手を開けられて身軽に動けるショルダーバッグを探すなら、実は【3COINS（スリーコインズ）】が狙い目なんです。お財布に嬉しい3COINS価格でありながら、軽量素材・撥水加工・保冷機能など、それぞれに機能性やデザイン性にこだわっているのがポイント。用途に合わせて使い分けるのにも重宝しそう！ 3COINSで見つけられたら即確保したい、優秀ショルダーバッグを紹介します。

軽量仕様でたっぷり入るキレイめデザイン

【3COINS】「軽量マチ広ショルダーバッグ」\1,320（税込）

毎日の相棒にぴったりな軽量仕様のショルダーバッグ。500mlのペットボトルが入るマチが広めのフォルムながら、「本体重量は約230gと軽量」（公式オンラインストアより）とのこと。荷物をたっぷり入れても楽に肩がけできそうです。なめらかな合成皮革素材にダブルファスナーといった本格的なディテールで、キレイ見えしやすいのも嬉しいポイント！

天気を気にせずタフに持てる撥水加工付き

【3COINS】「撥水加工ショルダーバッグ」\1,320（税込）

ナイロン素材に撥水加工を施し、「雨の日でも安心」（公式オンラインストアより）と紹介されているこちらの商品。荷物を妥協せず入れやすい大容量仕様ながら、メインだけでなく側面にもポケットが付いており、荷物を整理しやすいのが魅力です。天気を気にせずタフに扱えるバッグは通勤・通学・ジム・小旅行と、さまざまなシーンで頼りになるはず。

リボンの総柄デザインが甘口なアクセントに

【3COINS】「リボン柄ショルダーバッグ」\330（税込・セール価格）

こちらのショルダーバッグは、細かなリボンが全体的に散りばめられた甘口なデザインがコーデのアクセントにぴったり。内側にはファスナーポケット、開口部にはスナップボタンと、シンプルなデザインながら利便性も重視されています。肩がけ・斜めがけのどちらでも持てる長さのため、両手を空けたい推し活コーデにもGOOD。

アウトドアシーンも頼れる5層の保冷構造

【3COINS】「保冷ショルダーバッグ」\3,300（税込）

一見シンプルなデザインのこちらのショルダーバッグは、なんと保冷機能付き。内側が5層構造になっており、アウトドアや買い物時にドリンク・食材・保冷剤などを手軽に持ち運ぶのに頼りになりそう。プラスチックバックルを外すと、メインの開口部はファスナーで留められるため、荷物がこぼれ出にくいのも優秀ポイント。防災バッグとしてもおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ