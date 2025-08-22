¤Ä¤¤¤Ë¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä!?¡¡¡ÈÌµÇÔÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à´°Á´´¤²ò¡É¤Î¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¤³¤ì¤â¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Î½ÉÌ¿¤«
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óFW¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎAC¥ß¥é¥ó°ÜÀÒ¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢ÈÇ¡Øsky¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áí³Û3000Ëü¥æ¡¼¥í¤ÎÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤«¤é¤ÎÁª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¶Ã°Û¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢º£²Æ¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂ¾¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î¼çÎÏ°ú¤È´¤¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥³¥¹¥Ì¤Ïºòµ¨¤è¤ê¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ø¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¡£Çã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô»È¤µ¤ìÀµ¼°²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¥Õ¥é¥Ç¥Ä¥¡¼¤¬¥â¥Ê¥³¤Ø¡¢¥¿¡¼¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ø¡¢¥¸¥ã¥«¤¬¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥ë¥Ä¤È¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¼Â¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¾åµ¤Î¥¹¥¿¥á¥óÁÈ°Ê³°¤Ç¤â¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥Õ¥í¥¸¥§¥¯¤Ïºòµ¨¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£¥¢¥ß¥ó¡¦¥¢¥É¥ê¤¬º£µ¨¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹°ÜÀÒÇ»¸ü¡£¥è¥·¥×¡¦¥¹¥¿¥Ë¥·¥Ã¥Á¤Ï¤½¤â¤½¤â¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¾åµ¤Î¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê»Ø´ø´±¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊÌÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤¿¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥ó¡¦¥Ï¡¼¥°¤¬½¢¤¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÊä¶¯¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Í¿ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö´ó¤»½¸¤á¡×´¶¤Ï¤Ì¤°¤¨¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ò´Þ¤à3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÀï¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ´üÂÔ¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤ÎÊý¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¸µ¤è¤ê°µÅÝÅª¤ÊÀïÎÏ¤ò¤â¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤ÏÇä¤ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¤À¤±¤ËÃ×¤·Êý¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿ÌµÇÔÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬¸«¤ë±Æ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÔ¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£