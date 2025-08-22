ILLIT、音楽授賞式「K-WORLD DREAM AWARDS」で“2冠”達成！GLLITへ感謝を伝える

ILLITが、「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」で2冠に輝き、音楽的成長と大衆的人気を改めて証明した。

【写真】ILLIT、童話のプリンセスに！

ILLITは8月21日、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された音楽授賞式「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」で「本賞」を受賞。さらに、6月にリリースした3rdミニアルバム『bomb』のタイトル曲『借りてきた猫 （Do the Dance）』のMVが「ベストミュージックビデオ賞」に輝き、2冠を達成した。

ILLITは「素晴らしい賞をいただけて光栄です。ありがとうございます。いつも私たちのそばで支えてくださるスタッフの皆さん、そしてGLLIT（ファンダム名）のおかげで賞をいただくことができました。これからももっと努力して、素敵な音楽とパフォーマンスを届けられるILLITになります」と感謝の気持ちを伝えた。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

授賞式では『Jellyous』を披露し、会場を熱く盛り上げた。キッチュなスタイリングで独自のビジュアルを際立たせたメンバーたちは、高難度のパフォーマンスを次々と繰り広げ注目を集めた。テンポの速いビートに合わせてステップを踏むたび、客席からは大きな歓声が上がった。

ILLITは最近、3rdミニアルバム『BOMB』の活動を終え、グローバルファンから熱い支持を受けた。同アルバムは韓国と日本で前作を上回る初動売上を記録し、主要アルバムチャートで1位を席巻した。米ビルボード「Billboard 200」にもランクインし、デビュー以来リリースしたアルバムすべてを同チャートにランクインさせるという快挙を成し遂げた。

なお、ILLITは9月1日に日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを迎える。9月3日・4日に大阪城ホールで開催されるファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を皮切りに、9月6日に「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」、9月14日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」への出演も決定しており、日本のGLLITと交流を深める予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。