わずか1年4ヵ月でのフルチェン

8月22日、三菱自動車工業（以下、三菱）は今年の秋頃に発売予定の軽スーパーハイトワゴン、新型『三菱デリカミニ』を先行公開した。

デリカミニは初代となる現行型発表が2023年4月だから、わずか1年4ヵ月ほどでのフルモデルチェンジとなる。だが、これは初代デリカミニが前身のeKクロススペースのビッグマイチェンモデルとして登場したから。eKクロススペースの発表自体は2020年だから、実質的には5年を経てのフルチェンとなる。



秋頃に発売予定の軽スーパーハイトワゴン、新型『三菱デリカミニ』を先行公開。 平井大介

軽自動車市場では相変わらずスーパーハイトワゴンの人気が高く、今後も年間約60万台の販売台数が見込まれている。しかも、デリカミニが属するアウトドア系モデルは他社のライバルも増え、拡大傾向にある。

そんな中で、eKクロススペースをデリカミニとしてアウトドアテイストを強め、またデリカ D:5の弟分として『デリカ色』をアピールしたプロモーションが奏功し、デリカミニは登場以来、eKクロススペースの約4倍の販売台数を達成している。

とはいえ現行型ではビッグマイチェンのため変更部位や搭載装備に制約があったため、新型では三菱らしさの拡大や他社を凌駕する先進機能を追加して、アウトドア系スーパーハイトワゴンとしての商品魅力をさらに向上させた。

商品コンセプトは『進化したアクティブな頼れる相棒』。気軽にアウトドアを楽しみたいファミリーをターゲットに、デザインや快適性、そして走りをさらに進化させた。

アウトドアイメージをさらに高めたスタイリング

エクステリアは従来型の進化版だ。イメージキャラクター『デリ丸。』を彷彿とさせるヘッドライトシグネチャーは、少し大きくなって視認性を向上。

三菱車のアイデンティティであるダイナミックシールドは、先進感や次世代感を表現するようインテグレートされた。ボンネットも厚みを持たせ、しっかり感を増している。



デザインは、デリカミニらしいアウトドアのイメージをさらに高めている。 平井大介

前後のスキッドプレートはワイド化してプロテクション感が増し、15インチアルミホイールのデザインはトレッキングシューズをモチーフにしている。さらにブロックモチーフのリアコンビランプは夜間の視認性を向上させるなど、デリカミニらしいアウトドアのイメージをさらに高めている。

サイドビューでは、ルーフ前端を現行型より10cm前へ伸ばしてAピラーを立たせ、また特徴的だったDピラー部のキックアップを廃し、ルーミーな印象を与えている。

クラストップレベルの室内空間に高品質なインテリア

インテリアは現行型からかなり進化した。AピラーだけでなくサイドのB〜Dピラーも立たせたことで、クラス最高レベルのルーミーな室内空間を達成している。フロントウインドウとAピラーの間にあるフロントクオーターウインドウも大きくなり、運転席の視界はさらに向上した。

12.3インチの大型メーターディスプレイ＋7インチのナビゲーションシステムディスプレイは視認性も良く、スマートフォンのように直感的な操作もできる。イグニッションONで『デリ丸。』の目が現れるオープニング画面など、遊び心も忘れていない。



イグニッションONで『デリ丸。』の目が現れるオープニング画面。 平井大介

グレードによるが、内装色はブラック&カーキ基調の『プレミアム』と、ブラック&アイボリー基調の『スタンダード』を設定。いずれも肌触りの良い新素材やホールド感を増した新形状を採用したシート（防水加工）など、全体的にクオリティは高い。シートアレンジも多彩で、スーパーハイトワゴンとしての使い勝手の良さに変わりはない。

あらゆる状況で安全・安心・快適な走りを実現

現段階でスペックなどは未発表だが、パワートレーンは基本的に現行型と同じターボとノンターボを設定。ただし、マイルドハイブリッドは廃された。

これは、ピストンのフリクション低減などの改良でエンジンのみでも十分な燃費性能が達成できたことや、軽量化やコストなどとのバランスを鑑みてのことだという。CVTもチューニングし、過度な回転上昇を抑え低回転からアクセルペダルの踏み込みに応じたリニアな回転上昇を実現している。



スペックなどは未発表だが、パワートレーンは現行型と同じターボとノンターボを設定。 平井大介

また、軽スーパーハイトワゴン初採用の特殊遮音フィルムガラスや二層遮音シート、ドア下端シーリングなどにより軽自動車（EVを除く）No.1の静粛性を達成した。

さらに、カヤバ製プロスムーズダンパー、高剛性の中空スタビリンク、ベアリングやブッシュ位置の変更で荒れた路面でも質感の高い乗り味を実現し、ハンドリングも向上させている。

また、ドライブモードは5つに増やし（現行型は3つ）、デリカD:5同様のダイヤル式とし、フルタイム4WDと組み合わせれば路面状況を選ばない安心の走破性を実現する。

予防安全技術の『eアシスト』も進化させ、マルチアラウンドビュー&フロント透過ビューも備えたモニターなど、安全＆快適装備も充実。新型デリカミニの登場で、アウトドア系スーパーハイトワゴン市場はさらに拡大していきそうだ。