カリスマトレーナーAYA、タイトミニワンピで圧巻美脚輝く「芸術の領域」「美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】カリスマトレーナーのAYAが21日、自身のInstagramを更新。爽やかなグリーンのワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】カリスマトレーナー「芸術の領域」と話題の圧巻美脚
AYAは「GREEN」とつづり、青空と緑の芝生を背景に、ターコイズブルーのタイトなミニワンピースと白いスニーカーを合わせたコーディネートを披露。「まだまだ暑い夏」「ワンピースに真っ白スニーカー！軽装が好き」と自身のファッションスタイルについて明かし、シンプルながらも洗練されたコーディネートで、鍛え抜かれた美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「もはや芸術の領域」「美しすぎて見惚れます」「グリーンがお似合い」「健康的で憧れます」「カッコ良すぎ」「スタイル抜群すぎる」「ラブブも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カリスマトレーナー「芸術の領域」と話題の圧巻美脚
◆AYA、夏らしい軽装スタイルで美脚披露
AYAは「GREEN」とつづり、青空と緑の芝生を背景に、ターコイズブルーのタイトなミニワンピースと白いスニーカーを合わせたコーディネートを披露。「まだまだ暑い夏」「ワンピースに真っ白スニーカー！軽装が好き」と自身のファッションスタイルについて明かし、シンプルながらも洗練されたコーディネートで、鍛え抜かれた美しい脚のラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「もはや芸術の領域」「美しすぎて見惚れます」「グリーンがお似合い」「健康的で憧れます」「カッコ良すぎ」「スタイル抜群すぎる」「ラブブも可愛い」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】