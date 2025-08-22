ÇµÌÚºä46º´Æ£Íþ²Ì¡õÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥¢¥¤¥¹´®Ç½¡Öº´Æ£¶ÓÂº¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/22¡ÛÇµÌÚºä46¤Îº´Æ£Íþ²Ì¤ÈÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤¬21Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤ØË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿§ÇòÁÇÈ©µ±¤¯¥Î¡¼¥¹¥ê¥ï¥ó¥Ô»Ñ
º´Æ£¤Ï¡ÖÇ°´ê¤À¤Ã¤¿Her lIp to icecream¡×¤È°ÊÁ°¤«¤éË¬¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÈþ½ï¤Á¤ã¤ó¤È¡ª²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡×¤ÈÌðµ×ÊÝ¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹õ¤Î²ÖÊÁ¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤ÎÌðµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤Î²Æ2ÅÙÌÜ¤Î ¡ôHLTICECREAM ¤Ø Íþ²Ì¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡Á ¤È¤Ã¤Æ¤â½ë¤¤Æü¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤«¤²¤Ç1Æü³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤ÜÊÁ¤Î²ÄÎù¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Èº´Æ£¶Ó¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Öº´Æ£¶Ó¤Ç¤ª½Ð³Ý¤±Âº¤¤¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤«¤È¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡º´Æ£Íþ²Ì¡õÌðµ×ÊÝÈþ½ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅ¹Ë¬Ìä
