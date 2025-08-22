【ギャル婦警さん 小鳥遊アリサ Illustrated by レンゲ】 2026年8月 発売予定 価格 通常版：19,250円 豪華版：21,890円

海外のホビーメーカー「Hanabee」は、フィギュア「ギャル婦警さん 小鳥遊アリサ Illustrated by レンゲ」を2026年8月に発売する。価格は通常版が19,250円、豪華版が21,890円。

本製品は、イラストレーターのレンゲ氏が描くオリジナルキャラクター「ギャル婦警さん 小鳥遊アリサ」を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

ビキニタイプの水着に上着を羽織った大胆な格好となっており、太もものムチムチ具合やキュッと引き締まったウエストなど、衣装に収まりきらないグラマラスな体を魅せつけるような仕草で立体化されている。

なお購入特典として缶バッチが付属するほか、豪華版には色紙とタペストリーも付属する。

「ギャル婦警さん 小鳥遊アリサ Illustrated by レンゲ」

購入特典/限定版特典

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約275mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座＜特典＞缶バッチ＜豪華版特典＞色紙タペストリー

缶バッチ

色紙

タペストリー

(C)レンゲ

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。