ドージャ・キャットが、新曲「Jealous Type」（ジェラス・タイプ）を本日8月22日に配信リリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。

（関連：【映像あり】ドージャ・キャット、80年代のパリを思わせる4つのシーンからなる「Jealous Type」MV）

本楽曲は、80年代のポップやソウルのエッセンスによる懐かしさを感じつつ、「Say So」や「Kiss Me More」などのドージャのヒット曲にも通ずる爽やかなポップソング。5月にドージャ自身が起用されたMARC JACOBSの2025年プレフォールキャンペーン『Staycation』内で楽曲の一部を初披露し、先日サンフランシスコで行われた『Outside Lands Music Festival』にヘッドライナーとして出演した際に初めてパフォーマンスされた。

また、MVは80年代のパリを思わせる4つのシーンで、ハイファッションと夢のような感情表現が交錯する“嫉妬”をクリエイティブな力へと昇華させた作品に。自分自身に嫉妬するという設定を通じて、女性の内面に潜む強さと揺らぎをドラマティックに描き出している。

さらに、自身6年ぶりとなる来日公演が12月15日にKアリーナ横浜にて開催決定。発表にあわせて、新曲「Jealous Type」を含むドージャ・キャットの楽曲を聴くことができる来日予習プレイリストも公開となった。

なお、ドージャ・キャットは本楽曲を含むニューアルバム『Vie』を9月26日にリリース予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）