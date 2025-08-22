¹â¶¶ÂçÊå¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ±Ç²è½é½Ð±éºîÁ´¹ñ¸ø³«¤ÇÇÐÍ¥³èÆ°·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¡Ö¤ª´ê¤¤¡×£´Ï¢È¯
¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¹â¶¶ÂçÊå¡Ê39¡Ë¤¬22Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥Þ½ÂÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢»³»þÁï¿¿¡Ê20¡Ë¤ÈÃæÅçÎÜºÚ¡Ê18¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡ÖÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡×¡ÊÊ¿¾¾·ÃÈþ»Ò´ÆÆÄ¡Ë½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£ÃÏ¸µ¤Î²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤¬ÉñÂæ¤Îº£ºî¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡õ±Ç²è½é½Ð±é¤ò¾þ¤ê¡¢º£¸å¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤Î·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£º£¸å¤â±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤¤¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç½Ð¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤Ê¤¤¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡È¤ª´ê¤¤4Ï¢È¯¡É¤ÇµÒÀÊ¤È¼èºà¿Ø¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÃæ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¹Ô»ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿ÁÒÉß»Ô¤ÎÍ»Ö¤Î1¿Í¤¬ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¿¾¾´ÆÆÄ¤¬±Ç²è¤ÎÃåÁÛ¤ò¼õ¤±¤ÆµÓËÜ¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤¿¡£Æ±´ÆÆÄ¤ÎÆ±µéÀ¸¤äÃÎ¿Í¤¬¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢2Ç¯¤«¤±¤Æ¶¨»¿¶â¤òÊç¤Ã¤¿¤¬½¸¤Þ¤é¤º¡¢1ÅÙ¤ÏÀ½ºî¤òÄü¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢Äü¤á¤¤ì¤º¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ò»£±Æ¤·YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÒÉß»Ô¤Î´ë¶ÈÈÇ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÂÐ¾Ý»ö¶È¤Ë±Ç²è¤È¤·¤Æ½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï¡¢ÁÒÉß»ÔÆâ¤Ç²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡¢»³»þ±é¤¸¤ëÆñÇÈÁó¤¿¤Á¤ÎÁêÃÌÁê¼ê¤Ë¤Ê¤ëÈþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¡¦¸Å¾ëÎÐÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£¡Ö40¼êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¡ÄÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¥À¥á¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¡£À®Ä¹¤·¤¿¤«¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Ãæ¶ÍÀçÂÀÌò¤ÎÁ°ÌîÊþºÈ¡Ê39¡Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤ÈÆ±¤¸ÁÒÉß½Ð¿È¤À¡£¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£Æ±µéÀ¸¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢À®¿Í¼°¤Ç¤¹¤´¤¯±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¶¶ÂçÊå¤À¡ª¡¡¤¹¤Ã¤²¤§¡¢¤¯¤½¤¦¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¶¦±é¤·¡¢°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤¿¡£±Ç²è¤Î¤ª¤«¤²¡×¤ÈÆ±³ØÇ¯¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¤ÈPRÆ°²è¤Ç¤ª»Å»ö¤¬¤¤¿¡£¥»¥Ã¥ÈÇä¤ê¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£±Ç²è¤Ç¥É¥é¥à¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥É¥é¥à¤Ç¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡¡ÖÂ¢¤Î¤¢¤ë³¹¡×¡¡²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¡¦ÆñÇÈÁó¡Ê»³»þÁï¿¿¡Ë¤Ï¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¯ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡¦Çò¿À¹È»Ò¡ÊÃæÅçÎÜºÚ¡Ë¤¬¡¢¿À¼Ò¤ÎÂçÌÚ¤ËÅÐ¤Ã¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î·»¤¤ç¤ó¤¯¤ó¡ÊËÙ²È°ì´õ¡Ë¤ò¡¢ÌÚ¤«¤é¹ß¤í¤½¤¦¤ÈÌµÃã¤¹¤ë¤Î¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¤È¤Ã¤µ¤Ë¡Öº£ÅÙ¡¢¤³¤³¤ÇÂÇ¾å²Ö²Ð¤ò¸«¤»¤Á¤ã¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¼ò¿»¤ê¤ÎÉã¤È·»¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¹È»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÇ¾å²Ö²Ð¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿ÍÄ¤¤º¢¤ÎÂç»ö¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¡Ö¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î¥¦¥½¤Ï¤¤¤±¤ó¤Î¤¸¤ã¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÜ¤ë¡£Áó¤ÏÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤½¤¦¤È¡¢¥¸¥ã¥ºµÊÃã¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Èþ½Ñ´Û¤Î³Ø·Ý°÷¡¦¸Å¾ëÎÐÏº¡Ê¹â¶¶ÂçÊå¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¡Ö100¿ÍÊ¬¤Î½ðÌ¾¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢ËÛÁö¡£¸Å¾ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¾¦Å¹ÁÈ¹ç¤Î½¸²ñ¤Ç²Ö²Ð¤Î·×²è¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤Ê¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£