30代で子どもが2人。年収500万円ですが、教育費もかかり「年間100万円」を貯金するのは正直きついです…。他の家庭はどのくらい貯めていますか？

年収500万円で「年間100万円」の貯金は現実的？

年収500万円の家庭の手取り額は、ボーナス込みでおおよそ400～420万円ほどといわれています。月々の手取りにすると、約25～27万円です。そこから住宅ローンや家賃、食費、保育料・学費、通信費などの固定費を差し引くと、手元に残るお金はそう多くないでしょう。

例えば、月5万円ずつ貯金したとしても年間60万円です。年間100万円を目指すには、毎月8～9万円の貯金が必要になりますが、これは正直かなり厳しい金額です。

特に、子どもが小学生以降になると塾代や習い事が増え、教育費が重くのしかかってきます。「100万円貯めたいけど、今は無理せずできる範囲で……」と考えるのは、決して甘えではなく現実的な判断といえます。



他の家庭はどのくらい貯めている？ 平均貯蓄額は？

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）」によると、30代の2人以上世帯の平均貯蓄額は286万円です。また、全年代で年収300～500万円未満の家庭では484万円、500～750万円未満では515万円となっています。ただし、これは貯蓄が多い家庭も含まれた“平均”の数字です。

一方、金融資産非保有率が30代で28.4％、年収300～500万円未満が25.6％、500～750万円未満では20.1％というデータもあります。中には、余分なお金は持たないという家庭もあるかもしれませんが、約2.5～3割うち多くの家庭では家計が厳しいという状況ではないかとも考えられます。

SNSやネットで、「うちは1000万円貯まった」「毎月10万円貯金している」といった声も見かけるかもしれませんが、それはほんの一部の家庭です。比較して落ち込む必要はありません。むしろ、毎月1～2万円でも継続できているなら、それだけでも立派な家計管理といえるでしょう。



無理せず続けるための貯金の工夫

「もっと貯金したい」と思っても、現状ではなかなか難しい…… そのようなときは、少しの工夫で“貯まる仕組み”を作るのがポイントです。



1. 固定費を見直す

家計を圧迫しがちな固定費（通信費・保険・住宅ローンなど）を見直すだけでも、月1～2万円の余裕が生まれることがあります。例えば、スマホを格安SIMに切り替える、不要なサブスクをやめる、保険内容を整理するなど、小さな見直しの積み重ねが大きな節約につながります。



2. 自動的に「先取り貯金」をする

毎月の給与から、使う前に自動的に貯金用口座へ移す「先取り貯金」はとても効果的です。月1万円でも自動で積み立てることで、いつの間にか大きな金額になります。残ったお金で生活する“やりくり型”のほうが、心理的にも管理しやすくなるでしょう。



3. 教育費を「今」と「将来」で分けて考える

子どもが小さいうちは、将来の教育費（大学進学など）も気になりますが、焦って無理に積み立てようとすると今の生活が苦しくなってしまいます。必要な時期を見極め、タイミングに応じて、「児童手当を貯金に回す」「学資保険を活用する」といった準備を検討しましょう。



貯金は「続けられるペース」で十分。焦らず積み上げよう

年収500万円・子ども2人の家庭で「年間100万円の貯金」は、現実的にかなり厳しい目標といえます。貯金をするうえで大切なのは、他人と比較するのではなく、自分たちに合った無理のないペースで行うことです。

固定費の見直しや先取り貯金など、小さな工夫を積み重ねることで、将来に向けた安定した家計作りにつながるでしょう。



