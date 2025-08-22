「好きなバンドだけど、お金払ってない」という息子の発言に衝撃！ サブスク世代の若者は、本当に「CD」を買わなくなった？ データをもとに解説

若者の音楽体験は無料＋SNSがスタンダードに

2024年度の「音楽メディアユーザー実態調査」（日本レコード協会）によれば、若年層はYouTubeなどの動画共有サイトに加え、Instagram（インスタグラム）やTikTok（ティックトック）といったSNSを通じて音楽に触れる機会が多いことが分かります。

また、10代・20代では、定額制音楽配信サービス（サブスクリプション）が幅広く利用されています。AppleMusicやSpotify、LINEMUSICといったサービスでは学生割引などがあり、低コストで多くの楽曲にアクセスできることも、利用を後押しする要因となっているのでしょう。

このように、若者にとって音楽は「無料または定額で楽しむもの」という認識が定着しており、物理的なCDを買って聴くという行為は、決して主流ではなくなっているのです。



CD購入は本当に減ったのか？

実際、CDの売上もこの流れを裏付けています。日本レコード協会の資料によれば、2000年当時のCD生産枚数は約4億1405万枚、金額は5239億円に上っていました。音楽を聴く手段として、CDが圧倒的な主役だった時代です。

それに対し、2024年のCD生産枚数は約1億450万枚、金額は1402億円で、生産枚数は約4分の1、金額も4分の1近くにまで縮小しています。

こうした長期的な推移を見ると、CDは誰もが買うあたり前のものではなくなったと言えます。

音楽の楽しみ方が「所有するもの」から「アクセスして聴くもの」へと変わった今、CDは時代の流れとともに存在感を失いつつあるのかもしれません。



それでもCDを買う若者がいる理由

しかし、CD購入が一般的ではなくなった今でも、「あえてCDを買う」若者は一定数存在します。その背景には、音楽を単なる再生コンテンツとしてではなく、「推し」や「思い出」として手元に残したいという気持ちがあるようです。

特に、アイドルやK－POPなどのファン層では、CDを購入することが応援の証としての意味を持ちます。数量限定のジャケットやフォトカード、イベント応募券などの特典が付くことも多く、「CDを買うこと自体が体験の一部」として楽しまれているのです。



まとめ

2024年における音楽関連への支出額は1人あたり約8000円で、前年から微増傾向です。

その内訳を見ると、定額制音楽配信サービスへの支出は約600円、「CD購入」は約1000円と、依然としてCDにも一定の需要が残っていることが分かります。

CDを購入する人は確かに全体としては減少傾向にありますが、応援する、思い出にするといった、あえて買うという選択も生まれている、そんな現在地が見えてきます。



出典

一般社団法人日本レコード協会 2024年度調査結果 報告書－公表版 2025年3月

一般社団法人日本レコード協会 音楽ソフト種類別生産実績推移

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種