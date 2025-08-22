±§Ãè¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ËüÇî²ñ¾ì¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖËüÇî¥ê¥ó¥°¤¬¤ß¤¨¤Æ´¶Æ°¡×¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ï¤¬²È¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¦Ìý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»£±Æ
±§Ãè¤«¤éËüÇî¤ØÍè¾ì⁉
¡¡±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌý°æµµÈþÌé¤µ¤ó¤¬X¤ò¹¹¿·¡£±§Ãè¤«¤é»£±Æ¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡8·î2Æü¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó±§ÃèÁ¥¡×¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß±§Ãè¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¡¢¾å¶õ¤«¤éËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡£Çö±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ËüÇî²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¤³¤³¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ»þ¤Î¿´¸¯¤¤¤âÅº¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖËüÇî²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Âçºå¤ä¼þÊÕ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ ¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ò´Ñ¸÷¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·Âçºå¾å¶õ¤ÎÍÍ»Ò¤â¼¡¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖËüÇî¤Î¥ê¥ó¥°¤¬¸«¤¨¤Æ´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¹¥´¤¤!¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ï¥Ã¥¥ê±Ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸«¤¨¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ï¤¬²È¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ìý°æ¤µ¤ó¤Ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤ÇÌóÈ¾Ç¯´ÖÂÚºß¤¹¤ëÍ½Äê¡£