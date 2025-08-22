【夏バテ４大タイプ別対策】簡単な食事のみで済ませがちな人は…「栄養不足バテ」の可能性
夏バテには大きく分けて「栄養不足」、「脱水」、「睡眠不足」、「夏冷え」の4つのタイプがあります。自分の夏バテタイプに合うケアをするのがおすすめです。
「一昔前とは、夏バテの原因や症状が変わってきています」と、予防医学や冷え対策に詳しい石原新菜先生。「以前は、暑さで食欲が落ちたり、寝苦しさから睡眠不足になるといったバテ方が定番でした。今は、気づかないうちに慢性的な脱水状態になっていたり、エアコンによる冷えで自律神経のバランスが崩れたりと、原因が多様化。いくつもの要因が複雑に絡み合って、体調を崩す人も増えています」。
▶教えてくれたのは
石原新菜先生
イシハラクリニック副院長。漢方医学や自然療法、食事療法などを取り入れた診療を行なう一方、講演やメディア出演、執筆活動を通じて、病気の予防や健康に関する情報発信も積極的に行なっている。『カラダを温めて冷えをとる！ 温活365日』（内外出版社）など著書多数。
■こんな人は「栄養不足バテ」
□ 朝食を抜くことが多い
□ 夏はそうめんのみですませがち
□ 夏のほうが乾燥肌
□ 口内炎ができやすい
□ ちょっとしたことでイライラする …こんな人は「栄養不足バテ」かも。
カロリーをとれても必要な栄養素が不足している
そうめんや菓子パンなどの手軽な食事は、糖質、脂質過多に偏り、たんぱく質やビタミン、ミネラルなどの栄養素が不足しがち。肌トラブルが起きやすく、代謝や神経伝達もうまく働かなくなります。栄養不足はメンタルの不安定も引き起こすため、イライラも爆発！
■負担の無い食事で栄養不足を解消…栄養不足バテ対策
夏バテの体に、ガッツリ系スタミナ食はかえって負担。食べやすく、なおかつ不足しがちな栄養素がとれるみそや薬味、グラノーラなどで、無理なく栄養補給を。
■朝はコーヒー代わりにみそ汁を
みそは、疲労回復を助けるビタミンB群が豊富。たんぱく質が分解されたアミノ酸の形で入っているので、消化・吸収がスピーディー。顆粒だしとみそをお湯で溶く簡単みそ汁でもOK。
■調理不要のたんぱく質食材を常備する
肉や魚のメインおかず以外でも、たんぱく質はチャージ可能。かにかま、サラダチキン、豆腐、納豆など、買ってきたまま食卓に出せるたんぱく質食材が便利。生野菜にみそをつけるのも◎！
■何にでもたっぷり薬味をトッピング
薬味食材には、栄養価が高く、疲労回復をサポートするものがいろいろ。青じそ、みょうが、ねぎ、ごま、削りがつお、しらす干しなど、積極的に取り入れて。香りで食欲もアップ！
■子どもには牛乳とフルーツを！
学校給食は必要な栄養がとれるよう工夫されているため、給食がない夏休み中は、栄養バランスが乱れがち。特に不足しやすいのがカルシウムとビタミン。牛乳や果物を積極的にとって補給を。
■お手軽にミネラルがとれる！グラノーラ＋ヨーグルト
食欲が落ちると、ミネラルやビタミン、食物繊維も不足気味に。これらを手軽にとれるのがグラノーラ。ヨーグルトを加えれば、たんぱく質やカルシウムも一緒に補給できます。
イラスト／松元まり子
文／中田蜜柑