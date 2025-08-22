【ワシントン＝淵上隆悠】米軍は２１日、ロシアの再侵略を防ぐウクライナの「安全の保証」を巡り、１９〜２０日にワシントンで北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）の一部加盟国などと会合を開き、「欧州に永続的な平和をもたらすための交渉を支援する複数の軍事オプション」を策定したと発表した。

内容は明かされていないが、米軍の役割などを中心に議論されたとみられる。

これに関連して、ロイター通信は、ルビオ米国務長官と欧州諸国の国家安全保障担当の高官らが２１日、「軍事オプション」を巡って電話協議を行ったと報じた。

関係者はロイターに対し、ウクライナの安全保障に関わる部隊の「大部分」は欧州諸国が提供することになるとの見通しを示しつつ、「最終的な詳細はまだ調整が必要だ」と語った。米側が米軍の地上部隊の派遣を否定するなか、欧州とウクライナは米軍の関与を最大限に引き出したい考えで、米軍の役割に関して議論が続いているという。

一方、トランプ米大統領は２１日のラジオ番組で、ロシアとウクライナが和平合意に達するかどうかは「２週間以内にわかる」と述べた。結果次第では、「別のアプローチが必要になるかもしれない」と指摘したが、詳細には言及しなかった。