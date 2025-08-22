【「魔法少女にあこがれて」 レオパルト 水着ver.】 2026年8月 発売予定 価格： 22,000円（通常版） 23,100円（特装版）

KADOKAWAは、同社ィギュアブランド「KDcolle（KADOKAWAコレクション）」よりフィギュア「『魔法少女にあこがれて』 レオパルト 水着ver.」を8月22日より予約受付を開始した。発売は8月を予定し、価格は通常版が22,000円、特装版が23,100円。

本商品は「魔法少女にあこがれて」より、悪の組織「エノルミータ」のレオパルトを個性的なミリタリー風ビキニ姿で1/6スケールフィギュア化したもの。

水鉄砲を構え不敵な笑みを浮かべるポーズと、ミリタリー＋キュートさが融合した水着姿を表現。ボディラインや可愛らしい水着のデザイン、水鉄砲のメカニカルなディテールも作り込まれ、ビキニ部分は別パーツに差し替えが可能。

また、「特装版」には、「火照り顔パーツ」と「触手パーツ」が付属する。

「魔法少女にあこがれて」 レオパルト 水着ver.

2026年8月 発売予定

価格： 22,000円（通常版）

23,100円（特装版）

スケール：1/6

サイズ：全高：約220mm

【特装版特典：「興奮顔パーツ」と「触手パーツ」】

(C)小野中彰大・竹書房／魔法少女にあこがれて製作委員会