¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¼ÂÀïÉüµ¢¤Ç£²ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á£È¡ªº¸ÉªÄË¤«¤éÌó£±¥«·îÈ¾¡¡·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÃË¤¬Éü³è¤Ø
¡¡¡Ö¥¿¥³¥Þ¡Ý¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥¿¥³¥Þ¡Ë
¡¡º¸ÉªÄË¤Î¤¿¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê½Ð¾ì¤·¡¢£²»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿£²£°Æü¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¥¥±¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£³ÈÖ¡¦Ãæ·ø¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢»Í²ó£±»àËþÎÝ¤«¤é»°Í·´Ö¤ò¤¤ì¤¤¤ËÇË¤ë£²ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ä£È¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿£²£°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¡£¤³¤ÎÆü¤â£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£²ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Éüµ¢£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦£¶£¶£·¡¢£³ÂÇÅÀ¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤âº¸Éª¤ò¤«¤Ð¤¦ÍÍ»Ò¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢É½¾ð¤«¤é¤Ï¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥±¤Ï£··î£·Æü¤Ëº¸ÉªÄË¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂÇ·â¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìó£±¥«·îÈ¾¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼éÈ÷¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ã¤·¤¤¼ó°ÌÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤À¡£
¡¡¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥±Î¥Ã¦¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¡£°ì»þ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÄÌ»»ÂÇÎ¨¡¦£²£·£¸¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï¾¡Éé¤Î£¹·î¤Ø·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£