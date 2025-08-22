¡ÖÄË¤½¤¦¡Ä¡×¥¹¥ê¥Ã¥È¥ï¥ó¥Ô¤ÇÂçÃÀ­àÂ­¸«¤»­áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎÁêÉð¼Óµ¨¡£¼Ì¿¿¤Ï»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¡á2008Ç¯»£±Æ

¥½¥Õ¥¡¤Ë¹ø³Ý¤±¡¢É¨²¼ÉôÊ¬¤¬Ïª¤ï¤Ë¡Ä

¡¡¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÂçÃÀ°áÁõ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö²ø²æ¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ­¤ÎÉé½ýÉôÊ¬¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¡£

¡¡ÇòÃÏ¤ËÀÄ¤Î²ÖÊÁ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿ÎÃ¤·µ¤¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÁêÉð¼Óµ¨(40)¡£20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿åÌî¿¿µª¤ÎËâË¡¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×(ËèÆüÊüÁ÷)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î°áÁõ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¡¡¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÉ¨²¼¤¬ÇÁ¤­¸«¤¨¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿­¤Ó¤¿Â­¤Ë¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê²«¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

Â­¤Î»Ø¤Î²ø²æ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ëÁêÉð¼Óµ¨
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aibu_saki¤è¤ê)
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡£°áÁõ¤â¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ä¤ï¡×¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÂ­¤Î»Ø¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«??¡×¡ÖÂ­ÄË¤½¤¦¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÂ­¤Î»Ø²ø²æ¤·¤Æ¤ë¤Í¡£¤Ç¤â¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÌô»Ø¤Îå«ÁÏ¹Ñ¤¬¥«¥ï¥¤¥¤♡¡×¤Ê¤É¡¢»ØÀè¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é²ø²æ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£