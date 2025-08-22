64ºÐ¥À¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥¡¢17ºÐ²¼¤Î¥Í¥¤¥ê¥¹¥ÈºÊ¤È¤Îà¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥Èá¸ø³«¡ª¡Ö¼ã¤¯¤Æ¤ªåºÎï¡×¡ÖÈ©¤Ä¤ä¤ó¤Ä¤ä¤ó¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¡×
·ëº§14Ç¯¡Ö²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¤ªÃÂÀ¸²ñ¡×¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
¡¡64ºÐÇÐÍ¥¤¬17ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤È¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö8·î13Æü¤Ï±ü¤µ¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡×¤ÈÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ç¯²¼ºÊ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÅÄ¥¢¡¼¥µ¡¼¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤Ï°¦¸¤¥Þ¡¼¥¯¤â°ì½ï¡¡¸¤¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤ªÅ¹¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿!²ÈÂ²3¿Í¤Ç¤Î¤ªÃÂÀ¸²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö64¤Ë¤Ï¸«¤¨¤ó¤Ê¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¯¤Æ¤ªåºÎï¤Ê¤·¤Û¤µ¤ó¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¤Ê¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ©¤Ä¤ä¤ó¤Ä¤ä¤ó¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¤ª´éÎ©¤Á¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö64ºÐ¥¤¥±¥ª¥¸ÇÐÍ¥ ¤µ¤¹¤¬¡¥¡¥¡¥»õ¤¬Çò¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£