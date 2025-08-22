２２日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８０．０５ポイント（０．３２％）高の２５１８４．６６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４７．７４ポイント（０．５３％）高の９０２２．５１ポイントと反発した。売買代金は１４９７億６５３０万香港ドルに拡大している（２１日前場は１２４１億７６８０万香港ドル）。

投資家心理がやや上向く流れ。中国の政策に対する期待感が根強いほか、米中関係の改善期待も高まっている。外電は２１日、「米ボーイングと中国は近く、最大５００機の航空機購入契約を結ぶ見通し」と報じた。実現すれば、２０１７年のトランプ米大統領（第１期）の訪中以来続いていたボーイングの対中販売不振に、ようやく終止符が打たれることとなる。もっとも、上値は限定的。米金融政策が不透明だ。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨（７月２９〜３０日開催分）がタカ派（引き締めに積極的）寄りだったとの見方が優勢だったほか、足もと経済指標の堅調を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げを急がないとの観測も強まっている。また、パウエルＦＲＢ議長が今夜（日本時間）、ジャクソンホール会議（各国の中央銀行関係者が集まる国際経済シンポジウム）で講演することも気がかりだ。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国スポーツ用品大手の李寧（２３３１／ＨＫ）が６．７％高、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．３％高、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が５．４％高と上げが目立っている。李寧の中間決算は１割減益だったが、予想を上回ったことが買い安心感につながった。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１１．７％、蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が９．８％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が６．５％ずつ上昇した。

新興電気自動車（ＥＶ）関連も急伸。小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が１０．２％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が７．３％高と値を上げた。小鵬汽車については、同社の何小鵬・董事長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）が自社株を買い増したことが刺激材料となっている。そのほか、スマートドライブ関連の速騰聚創科技（２４９８／ＨＫ）が１１．２％高、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が３．７％高、地平線（９６６０／ＨＫ）が２．５％高で前場取引を終えた。

消費セクターの一角も物色される。百貨店の百盛商業集団（３３６８／ＨＫ）が２６．４％高、日用雑貨チェーンの名創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）が１８．３％高、茶飲料チェーンの滬上阿姨（上海）実業（２５８９／ＨＫ）が５．０％高、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が２．５％高、マルチブランド化粧品の上海上美化妝品（２１４５／ＨＫ）が１．９％高で引けた。百盛商業については、中間業績の黒字転換が好感されている。名創優品は中間決算の調整後純利益が前年同期比で１０．６％増加し、今後の業績成長が見込まれたことも材料視された。

半面、空運セクターは急落。大手キャリアの中国国際航空（７５３／ＨＫ）が６．４％安、中国東方航空（６７０／ＨＫ）が４．１％安、中国南方航空（１０５５／ＨＫ）が３．０％安と値を下げた。

本土マーケットは３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６７％高の３７９６．３６ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。証券、自動車、素材、軍需産業なども買われた。半面、空運は安い。エネルギー、公益、食品飲料も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）