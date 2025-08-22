乃木坂46筒井あやめ、淡くて甘いムードで『bis』表紙に登場 同誌初共演の川崎桜＆菅原咲月を筒井がプロデュース
アイドルグループ・乃木坂46の筒井あやめが、9月1日発売のファッション雑誌『bis』秋号（光文社）の表紙に登場する。淡くて甘いムードの表紙カットが公開された。
【写真】キュートなツインテールも！さまざまな表情を見せる筒井あやめ
ファースト写真集『感情の隙間』を6月に発売し、木曜ドラマ『量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-』(テレビ東京系)に賀喜遥香とダブル主演する筒井が、約1年半ぶりに3度目の表紙を飾る。
秋ファッション7LOOKに身を包み撮影。筒井は「どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました。実際にどんなカバーができあがるのか、私自身も楽しみです」と語る。
インタビューでは、今号のテーマ「Sentiment」にちなみ、普段フラットな印象の強い筒井の喜怒哀楽などの感情について深掘り。今まででいちばん感情を揺さぶられたこと、どうやって乗り越えたかなど語っている。
また今回は、筒井を慕っている後輩の川崎桜（崎＝たつさき）、菅原咲月も同誌に登場。3人の『bis』初共演が実現した。和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井による2人のプロデュース企画も届ける。
